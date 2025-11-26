שרה פכטר לא עוצרת: רק מים בדייט ראשון, בלי טראומות, בלי גובה, בלי אמא ובלי רשימות. בפודקאסט השני היא מסבירה למה רווקים נשארים רווקים – ולמה כדאי להתחתן כבר בגיל 18

אחרי הפודקאסט הראשון שהפך לאחד המדוברים בסרוגים, שרה פכטר – השדכנית של "ווארט" והאישה שמחזיקה מאגר שידוכים עצום, חוזרת לפודקאסט נוסף, ומביאה איתה לא רק סיפורים חדשים, אלא גם כללי ברזל נוקשים לעולם הדייטים. הפעם היא יורדת לפרטים הקטנים: מה אסור להזמין, מה אסור להגיד, מתי נותנים תשובה, מה באמת הורס שידוכים ולמה כדאי להתחתן בגיל 18.

צפו בפודקאסט עם שרה פכטר לסרוגים

כבר בהתחלה היא מציבה כלל שגורם לרבים להרים גבה: "בדייט ראשון – רק מים. כן, רק מים. לא אוכל, לא נשנושים, לא טעימות. זה מביך, זה מסבך, וזה לחלוטין לא הזמן לזה. תאכלו בבית". לדבריה, זה לא עניין של סגפנות – אלא של נוחות, כלכלה וחברה: דייט ראשון אמור להיות קצר, לא מחייב, ולא כזה שמכניס לחץ בצד החשבון.

"תבואי מושקעת. תבוא מושקע. בדייט ראשון אתם בשיא"

פכטר לא מתנצלת על העמדה שלה בנוגע למראה החיצוני: "תתאפרי, תעשי שיער, תקני משהו חדש. גברים – תגיעו עם חליפה. אל תבואו 'איך שאתם ביום יום'. הרושם הראשוני יישאר לו בראש לכל החיים". לדבריה, זו לא הצגה: "זו דרך לכבד את האירוע. אחרי הדייט הרביעי אפשר להוריד הילוך – אבל בהתחלה, חובה להשקיע".

"בדייט ראשון לא מדברים על אמא, לא על העבודה, ולא על טראומות"

אחת האזהרות החזקות שלה נוגעת לשיחה עצמה: "אל תבואי לדייט ראשון ותתחילי לדבר על אמא שלך, על טראומות או על כמה את שונאת את העבודה. לא. דייט ראשון חייב להיות כיף. חיובי. קליל. יש זמן לעומק – וזה יגיע". לדבריה, אחד הדברים שהכי מרחיקים אנשים הוא עומס רגשי מוקדם מדי: "אנשים לא באים לדייט כדי להרגיש שהם בטיפול פסיכולוגי. תנו לזה להיבנות".

"הורים מתערבים? מתכון לכישלון"

פכטר לא מסתירה את התסכול שלה מהתערבות הורים: "אני שולחת תמונה של בחורה מהממת. ואז הוא חוזר אליי: 'אמא שלי אמרה שהיא נראית מלאה בזווית'. זה משגע אותי. למה אמא בכלל מעורבת? אם אתה אהבת – מה זה קשור?"

זו תופעה שחוזרת גם בצד השני: "אני מציעה בחור טוב, והבחורה עונה: 'לא מספיק גבוה. אני רוצה מ-1.75. והיא בעצמה 1.65. אנשים רבים איתי על סנטימטרים. זה מגוחך".

אבל זה לא נגמר רק בגובה: "יש כאלה שפוסלים בגלל עדה, עיר מגורים, מקצוע. בוחרים רק אחות? רק מהנדס? רק אשכנזי? רק מרוקאי? זה לא רציני. תיפגשו – ואז תדברו".

"רשימת המכולת – זה מה שמחזיק אותם רווקים"

פכטר אומרת במפורש מה לדעתה הבעיה המרכזית: "רשימות. רשימות. רשימות. דרישות אינסופיות. צריך לבחור דבר אחד שחשוב באמת, להוריד את כל השאר – ולתת צ'אנס". לדבריה, זו תופעה שהיא רואה בשטח יום-יום: "אנשים רוצים שמונה טיפוסים שונים בתוך אדם אחד. לא קיים. אבל כשנותנים צ'אנס – דווקא אז קורה הקסם".

"תשובה נותנים בזמן. לא למחרת בצהריים"

אחד המקומות שמוציאים אותה מדעתה: חוסר תשובה. "אני שולחת הודעה: 'איך היה?' – ואני לא מקבלת תשובה. ואז הבחורה שואלת אותי כל חמש דקות. למה להשאיר אותה במתח? זו חוסר התחשבות".

"הזמן הטוב להתחיל? 18-19. לא אחרי קריירה, לא אחרי 'התעצבות'"

פכטר מתעקשת לחזור על נקודה שכבר עשתה רעש בפעם הקודמת: "בגיל 18-19 הלב עוד פתוח. אין רשימות, אין פחדים, אין טראומות. מתחתנים צעירים, וגדלים ביחד". ההמתנה ל'להתעצב' דווקא סוגרת את הלב: "כשאת בת 28 או 33 – את כבר מאוד מגובשת. קשה להכניס מישהו. הצעירים – גמישים יותר, פתוחים יותר, מצליחים מהר יותר".

"דייט זה לא דרמה. זה שעה. קפה. וזהו"

פכטר מבקשת להוריד לחץ מהדור הצעיר: "לא כל דייט צריך להיות 'הדייט של החיים'. לכו לשעה קפה. אם לא – ממשיכים הלאה. עשינו יותר פגישות עסקיות משעממות מזה".

היא מסיימת בחיוך: "מי שרוצה להתחתן – צריך גם לצאת. לא לפחד, לא להסתבך, לא להיאחז בתמונות. תתנו צ'אנס. לפעמים האהבה מגיעה דווקא מהמקום שלא תכננת".