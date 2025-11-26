אחרי הפודקאסט הראשון שהפך לאחד המדוברים בסרוגים, שרה פכטר – השדכנית של "ווארט" והאישה שמחזיקה מאגר שידוכים עצום, חוזרת לפודקאסט נוסף, ומביאה איתה לא רק סיפורים חדשים, אלא גם כללי ברזל נוקשים לעולם הדייטים. הפעם היא יורדת לפרטים הקטנים: מה אסור להזמין, מה אסור להגיד, מתי נותנים תשובה, מה באמת הורס שידוכים ולמה כדאי להתחתן בגיל 18.
כבר בהתחלה היא מציבה כלל שגורם לרבים להרים גבה: "בדייט ראשון – רק מים. כן, רק מים. לא אוכל, לא נשנושים, לא טעימות. זה מביך, זה מסבך, וזה לחלוטין לא הזמן לזה. תאכלו בבית". לדבריה, זה לא עניין של סגפנות – אלא של נוחות, כלכלה וחברה: דייט ראשון אמור להיות קצר, לא מחייב, ולא כזה שמכניס לחץ בצד החשבון.
"תבואי מושקעת. תבוא מושקע. בדייט ראשון אתם בשיא"
פכטר לא מתנצלת על העמדה שלה בנוגע למראה החיצוני: "תתאפרי, תעשי שיער, תקני משהו חדש. גברים – תגיעו עם חליפה. אל תבואו 'איך שאתם ביום יום'. הרושם הראשוני יישאר לו בראש לכל החיים". לדבריה, זו לא הצגה: "זו דרך לכבד את האירוע. אחרי הדייט הרביעי אפשר להוריד הילוך – אבל בהתחלה, חובה להשקיע".
"בדייט ראשון לא מדברים על אמא, לא על העבודה, ולא על טראומות"
אחת האזהרות החזקות שלה נוגעת לשיחה עצמה: "אל תבואי לדייט ראשון ותתחילי לדבר על אמא שלך, על טראומות או על כמה את שונאת את העבודה. לא. דייט ראשון חייב להיות כיף. חיובי. קליל. יש זמן לעומק – וזה יגיע". לדבריה, אחד הדברים שהכי מרחיקים אנשים הוא עומס רגשי מוקדם מדי: "אנשים לא באים לדייט כדי להרגיש שהם בטיפול פסיכולוגי. תנו לזה להיבנות".
"הורים מתערבים? מתכון לכישלון"
פכטר לא מסתירה את התסכול שלה מהתערבות הורים: "אני שולחת תמונה של בחורה מהממת. ואז הוא חוזר אליי: 'אמא שלי אמרה שהיא נראית מלאה בזווית'. זה משגע אותי. למה אמא בכלל מעורבת? אם אתה אהבת – מה זה קשור?"
זו תופעה שחוזרת גם בצד השני: "אני מציעה בחור טוב, והבחורה עונה: 'לא מספיק גבוה. אני רוצה מ-1.75. והיא בעצמה 1.65. אנשים רבים איתי על סנטימטרים. זה מגוחך".
אבל זה לא נגמר רק בגובה: "יש כאלה שפוסלים בגלל עדה, עיר מגורים, מקצוע. בוחרים רק אחות? רק מהנדס? רק אשכנזי? רק מרוקאי? זה לא רציני. תיפגשו – ואז תדברו".
"רשימת המכולת – זה מה שמחזיק אותם רווקים"
פכטר אומרת במפורש מה לדעתה הבעיה המרכזית: "רשימות. רשימות. רשימות. דרישות אינסופיות. צריך לבחור דבר אחד שחשוב באמת, להוריד את כל השאר – ולתת צ'אנס". לדבריה, זו תופעה שהיא רואה בשטח יום-יום: "אנשים רוצים שמונה טיפוסים שונים בתוך אדם אחד. לא קיים. אבל כשנותנים צ'אנס – דווקא אז קורה הקסם".
"תשובה נותנים בזמן. לא למחרת בצהריים"
אחד המקומות שמוציאים אותה מדעתה: חוסר תשובה. "אני שולחת הודעה: 'איך היה?' – ואני לא מקבלת תשובה. ואז הבחורה שואלת אותי כל חמש דקות. למה להשאיר אותה במתח? זו חוסר התחשבות".
"הזמן הטוב להתחיל? 18-19. לא אחרי קריירה, לא אחרי 'התעצבות'"
פכטר מתעקשת לחזור על נקודה שכבר עשתה רעש בפעם הקודמת: "בגיל 18-19 הלב עוד פתוח. אין רשימות, אין פחדים, אין טראומות. מתחתנים צעירים, וגדלים ביחד". ההמתנה ל'להתעצב' דווקא סוגרת את הלב: "כשאת בת 28 או 33 – את כבר מאוד מגובשת. קשה להכניס מישהו. הצעירים – גמישים יותר, פתוחים יותר, מצליחים מהר יותר".
"דייט זה לא דרמה. זה שעה. קפה. וזהו"
פכטר מבקשת להוריד לחץ מהדור הצעיר: "לא כל דייט צריך להיות 'הדייט של החיים'. לכו לשעה קפה. אם לא – ממשיכים הלאה. עשינו יותר פגישות עסקיות משעממות מזה".
היא מסיימת בחיוך: "מי שרוצה להתחתן – צריך גם לצאת. לא לפחד, לא להסתבך, לא להיאחז בתמונות. תתנו צ'אנס. לפעמים האהבה מגיעה דווקא מהמקום שלא תכננת".
