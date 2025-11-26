חיילים בצבא וונצואלה נצפו מבצעים אימוני הגנה אווירית על גגות בניינים במרכז הבירה קראקס, כחלק ממה שהממשלה מכנה "היערכות עירונית מתקדמת". האימונים מתקיימים על רקע הערכות במערב שלפיהן הבית הלבן מגביר את התרחישים הצבאיים נגד משטר מאדורו.
על פי תיעוד מהשטח, החיילים תורגלו בהקמת עמדות ירי, פריסת אמצעי נ"מ ניידים והתמודדות עם מטרות דמה באזורים מאוכלסים.
בוונצואלה מגדירים את הפעילות כ"תרגיל שגרתי לאבטחת הבירה", אך מומחים בינלאומיים מצביעים על כך שהאימונים מתאימים במיוחד להתמודדות עם תקיפות אוויריות מדויקות, תרחיש שחוזר ועולה מאז החרפת היחסים בין וושינגטון לקרקס.
