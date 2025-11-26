עשרות פורעים מהכפר רשיידה תקפו באבנים ואלות רועי צאן מגבעת מקנה אברהם בגוש עציון, ושדדו חלקים מעדרים בעת ששהו בשטחי המרעה

אירוע חמור בגוש עציון: עשרות פורעים ערבים מהכפר רשיידה תקפו הבוקר (רביעי) באלות ואבנים, רועי צאן יהודים מגבעת מקנה אברהם הסמוכה לישוב מעלה עמוס, ושדדו ראשי צאן מהעדר. תושבים שחשו לעזרתם הותקפו גם הם, ושמשות רכבם נופצו.

האירוע התחיל קרוב לשעה תשע בבוקר. הפורעים הגיעו מכיוונים שונים. הם הסתערו לכיוון שני הרועים ששהו בשטחי המרעה. הם הצליחו להכות את אחד מהם באלה. רועה נוסף נחבל מאבנים בראשו והצליח להזעיק את כוחות הביטחון ותושבים מהאזור, כשבמקביל התוקפים שודדים חלק מעדרו.

התושבים שהגיעו ראשונים לזירה הותקפו גם הם, שניים נפצעו ושמשותיהם של שני רכבי שטח נופצו. כוחות צה"ל ומשטרה שהגיעו לאירוע השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות. הם נמנעו מלבצע ירי חי כנגד הפורעים שהגיעו למאות או לבצע מעצרים. עדר הצאן שנשדד והובל לכפר טרם הוחזר. אחד הרועים פונה לבית החולים על ידי מד"א עם חבלות קשות בגפיו, ויתר הפצועים קיבלו טיפול רפואי בשטח.

"זוהי כבר ההתקפה השניה בשבועות האחרונים על רועי הצאן שלנו, ובמערכת הביטחון ממשיכים להתייחס לפורעים כאילו היו מפגינים שלווים", תקפו בגבעה בתגובה לאירוע. "דם הרועים הופקר פשוטו כמשמעו והמשטרה עומדת מנגד".

לדבריהם, "בתקיפה הקודמת שהתרחשה לפני שבועיים לא נעצרו חשודים עד כה, ובכפר כנראה הבינו את המסר. האירוע החמור היום הוא קו פרשת המים. צה"ל ומשטרת ישראל צריכים עוד היום לעצור את עשרות התוקפים, ולהפוך את הכפר הרצחני הזה בית בית. אם חלילה ההפקרות תימשך, האסון הבא חלילה כבר מעבר לפינה", התריעו.