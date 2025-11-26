יועז הנדל מייסד מפלגת 'המילואימניקים', התייחס לשאלה האם הוא יישב עם נתניהו, ואמר כי אסור להקים ממשלה עם החרדים והערבים

סא"ל (במיל') יועז הנדל מייסד מפלגת 'המילואימניקים' התייחס היום (רביעי) ב103fm, לשאלה האם הוא יישב עם נתניהו ומה צריך להיות ההרכב של הממשלה הבאה.

וסיפר על המפלגה שהקים ועל המשמעות שלה בפוליטיקה הישראלית. הוא שרטט את הקווים האדומים של מפלגתו – עם אילו כוחות מפלגתו תשתף פעולה, ועם אילו לא.

"אני מנסה להגיד משהו אחד. הממשלה הזאת צריכה ללכת, ונתניהו צריך ללכת הביתה – יש לו אחריות, אבל אני לא קובע לתושבי מדינת ישראל איך הם מצביעים ואת התוצאות. אני חושב שבכל פעם שאתה מעלה את השאלה ועוסק בנתניהו זה נותן כוח לצד השני, תפסיק להתעסק בנתניהו".

כשהוא נשאל האם הוא ישב עם נתניהו הוא השיב: "אני לא פוסל אף אחד שנמצא במרחב הציוני".

לגבי ישיבה עם המפלגות החרדיות אמר: "החוק שעכשיו מציעים הוא חוק השתמטות. אסור שחרדים וערבים כמפלגות ישבו בממשלה כי זה מוביל להחלטות לא ציוניות", אמר. "ביום הרביעי למלחמה הגיעו מזק"א חרדים, לבשו סרבלים לבנים וכמעט בכיתי, באמת התרגשתי. אמרתי: וואלה קרה פה דבר גדול והם מתגייסים, ואז אתה מגלה 'נמות ולא נתגייס'. אני נעלב מהם, הם אחים שלי".

עוד הוא הוסיף: "אני רוצה ממשלה ציונית שבה לא יושבים ערבים וחרדים, לא האוכלוסיות אלא המפלגות שמייצגות אותן. הן לא ציוניות, הן מעודדות השתמטות. יש חוסר של 13 אלף חיילים. הם לא צריכים חוק – כתוב בתורה מלחמת מצווה. כל מפלגה לא ציונית אסור לה לשבת בקואליציה".