שריפה גדולה פרצה במתחם המגורים "הונג פוק קורט" בהונג קונג, והתפשטה במהירות לשלושה מגדלים רבי־קומות. על פי הדיווחים המקומיים, לפחות ארבעה בני אדם נהרגו ועשרות נוספים נפצעו בדרגות שונות, בעוד כוחות הכיבוי ממשיכים לנסות להשתלט על הלהבות.
לפי הרשויות, השריפה פרצה ככל הנראה באחד המגדלים המרכזיים במתחם, לפני שהתפשטה לשני מבנים סמוכים. עדויות של דיירים במקום מתארות פאניקה וחוסר יכולת להימלט, כאשר עשן כבד מילא את חדרי המדרגות והדירות. גופים רפואיים מדווחים כי מספר גדול של לכודים עדיין נמצא בתוך המבנים.
כוחות הכבאות של הונג קונג פועלים באתר השריפה זה שעות ארוכות, תוך שימוש במנופים, זרנוקי־על וצוותי פריצה בניסיון להגיע לקומות הגבוהות.
