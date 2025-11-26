חוק הגיוס יונח על שולחן ועדת החוץ והביטחון במהלך סוף השבוע הקרוב, כך לפי גורמים המעורים בנושא. הדיונים בחוק יתחילו בשבוע הבא

חוק הגיוס יונח על שולחן ועדת החוץ והביטחון במהלך סוף השבוע הקרוב, כך לפי גורמים המעורים בנושא. הדיונים בחוק יתחילו בשבוע הבא.

החוק, עליו עובד יו"ר הוועדה ח"כ בועז ביסמוט מאז שהחליף את ח"כ יולי אדלשטיין שהודח מראשות הוועדה, צפוי לעורר מחלוקת בקרב המפלגות בקואליציה.

במפלגת הציונות הדתית שומרים בינתיים על עמימות ואינם אומרים כיצד יצביעו, בטענה כי פרטי החוק עוד לא פורסמו ולכן אין להם למה להתייחס. עם זאת, הם חוזרים על כך שיסכימו רק לחוק גיוס "אפקטיבי" שיתחיל תהליך של גיוס חרדים. עוד אמרו גורמים במפלגה כי הם אינם צפויים להסכים לגיוס של פחות מ-4800 חרדים בשנה הראשונה, אך לא היו מוכנים להציב קווים אדומים אחרים.

עוד באותו נושא ביסמוט לראש אכ"א: קדם את הפקודה שתסדיר גיוס חרדים 09:59 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

לפי פרטי החוק שפורסמו בתקשורת, במתווה החדש של ח"כ ביסמוט בוטלה הדרישה למכסה של לוחמים קרביים, זאת אחרי שבטיוטה הקודמת נדרשו כמה עשרות אחוזים מתוך המתגייסים שיהיו קרביים. בלשכת יו"ר ועדת החוץ והביטחון טענו שהצבא הוא שאומר שאין לו יכולת לשלוט על זה.

עוד נקבע כי שירות אזרחי-ביטחוני, כמו שירות בזק"א, יוכר כחלק ממכסת המתגייסים המצופה – אך הוגדר כי לא יעלה על יותר מ-10 אחוז מסך המתגייסים הכולל. בנוסף, הוחלט כי איסור הוצאת רישיון נהיגה יוחל רק על "משתמטים חדשים", ולא על אנשים שהשתמטו קודם. איסור היציאה לחו"ל יהיה גם כן רק עד גיל 26, כשלאחר מכן יהיה אפשר לצאת מהארץ – זאת בתגובה לטענה משפטית לפיה אי אפשר למנוע מאדם לצאת מהארץ לכל חייו.

הדרישה לטביעות אצבע בישיבות, שהוכנס על ידי אדלשטיין טרם התקיפות באיראן, בוטל במתווה החדש. החוק גם מגדיר "חרדי" כמי שלמד שנתיים בישיבה, ולא 3 כפי שהיה עד עכשיו.

גם בקרב חברי כנסת מהליכוד החוק מעורר אי הסכמות. ח"כ דן אילוז אמר בתגובה לפרסום הפרטים כי: "זה לא חוק של הליכוד – זה חוק של ש״ס. זה חוק שלא יגייס חרדים, יפגע בציבור המשרת שמצביע לנו ויפגע בליכוד לקראת הבחירות הקרובות. החוק היחיד שהליכוד צריך לקדם הוא פשוט וברור: מי שמשרת – מקבל הטבות מהמדינה. מי שלא משרת – לא. בכל מגזר, מהיום הראשון, ולכל החיים. נקודה".

סגנית שר החוץ ח"כ שרן השכל הגיבה אף היא לפרסום הפרטים: "מתווה הגיוס הנוכחי שפורסם לא עונה על הדרישות של צה״ל. אני מודיעה לקואליציה, אין לכם רוב. אנחנו 7 חברי כנסת שנצביע נגד הצעת החוק והיא לא תעבור".

בתוך כך, מנהיג הציבור הליטאי, הרב דב לנדו, הורה לחברי סיעת דגל התורה לתמוך בקידום חוק הגיוס בוועדה בכנסת. עם זאת, הובהר כי רק אחרי שתוגש הצעת החוק במלואה יוחלט האם הם יצביעו בעד או לא.