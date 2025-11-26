חוק חדש מרחיב את סמכות בתי הדין הרבניים בדיוני מזונות, ועורר תגובות רבות ברשת. בין המגיבים גם השחקנית אניה בוקשטיין, שהתבטאה בחריפות נגד הרבנות בעקבות החקיקה

בשבוע שעבר (17.11) אושר בכנסת חוק חדש בתחום דיני המשפחה, המרחיב את סמכות בתי הדין הרבניים בדיוני גירושין ומזונות. החוק, שמוגדר כהוראת שעה לשנתיים שבסיומן תתקיים בחינה מחודשת, עורר בימים האחרונים לא מעט תגובות ברשת – ובהן גם זו של השחקנית אניה בוקשטיין,שתקפה בחריפות את הרבנות ואת אופן ההתנהלות שלה.

מה קובע החוק?

החוק משנה את סעיף 3 לחוק שיפוט בתי דין רבניים. הנוסח הישן עסק רק במזונות האישה וילדי הזוג, ללא פירוט נוסף וללא סמכות להשבת הוצאות בין הורים. כעת נקבע כי בתי הדין הרבניים מוסמכים לדון במזונות האישה, במזונות הילדים, וכן בהשבת הוצאות מזונות בין הורים.

בנוסף, "מזונות לילדי הזוג" מוגדרים ככוללים את כלל צורכיהם הכלכליים: מדור, חינוך, טיפול רפואי והוצאות עבר – עד גיל סיום חובת המזונות לפי הדין.

המשמעות המעשית: אם תיק הגירושין נפתח ברבנות, הדיון במזונות הילדים יעבור לבית הדין הרבני, ולא יתנהל בבית המשפט לענייני משפחה.

תגובת אניה בוקשטיין

על רקע החקיקה החדשה, השחקנית אניה בוקשטיין העלתה היום (רביעי) סטורי שבו תקפה את הרבנות וכתבה:

"לא להתחתן ברבנות חברות. לפני עשור נלחמתי להתחתן ברבנות (והם העבירו אותי סיוט). היום אין מצב שהייתי עושה את זה. הם ממש לא לטובתנו."

עם זאת, יש לציין כי דבריה של בוקשטיין אינם מתייחסים ישירות לתוכן החוק החדש – שעוסק בחלוקת סמכויות בין בתי הדין לבין בתי המשפט, ולא בשאלת הנישואין עצמם או בתהליך הרישום ברבנות.