אושרה הקמתו של "בוסתני חפץ", אזור תעשייה חדש ענק בצפון השומרון, יוסי דגן: "הופכים את השומרון למעצמה כלכלית – בדרך למיליון תושבים!"

היסטוריה: לאחר עשר שנות עבודה מאומצת, הבוקר אושרה לתוקף הקמתו של אזור התעשייה והמסחר החדש "בוסתני חפץ" בשומרון, במסגרת תוכנית המתאר ת/158. מדובר במתחם אסטרטגי שיוקם על קרקע ששינתה ייעוד מחקלאי לתעשייה ומסחר, מול כביש 557, בסמוך ליישובים אבני חפץ, עינב ושער אפרים, וצפוי להפוך למנוע צמיחה מרכזי למועצה וליישובים הסמוכים.

על פי התוכנית, שטח התכנון הכולל עומד על 789.65 דונם, מתוכם כ-445 דונם למגרשים לשיווק. 93 מגרשים בייעוד לתעשייה ומלאכה תוכננו בשטח כולל של 402.69 דונם, בהם יוקמו מפעלים, משרדים, מרכזי מלאכה, מתקנים טכניים, אחסנה וחנויות מפעל. בנוסף, ייבנו שני מגרשי מסחר בשטח כולל של 3.79 דונם וכן מגרש בן 30.75 דונם למסחר ותחבורה הכולל תחנת דלק, חנות נוחות, שירותי רכב ועמדות טעינה.

התוכנית כוללת גם מערכת דרכים מתקדמת, מבני ציבור ושירותים הנדסיים, המבטיחים נגישות מלאה ושירות מיטבי לעסקים ולציבור. במועצה מדגישים כי אזור התעשייה החדש יחזק את איתנותה הכלכלית של המועצה ואת יכולתה לספק שירותים מתקדמים וביטחון אישי לתושבים.

יוסי דגן: "כך נגיע למיליון תושבים"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳: ״להביא מיליון מתיישבים זה הרבה תכנון, כבישים ותעסוקה. 'בוסתני חפץ' יהיה הצלחה מסחררת, קרוב לנתניה ולמרכז. יוסי הגיע אליי לפני כשנה ותיאר הליך שנמשך תשע שנים. כינסנו דיון עם כל הגורמים, חילצנו את זה מהבוץ, ובתוך כשנה שחררנו את התוכנית. אני קורא לישראלים – בואו לגור ולעבוד בשומרון, לפתח כאן עסקים ומפעלים ולהיות חלק משליחות ציונית אמיתית".

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן אמר: "בשעה טובה ומוצלחת, אחרי עשר שנים של עבודה סיזיפית, אנחנו זוכים לכך שמדינת ישראל מאשרת אזור תעשייה חדש בשומרון. 'בוסתני חפץ' יביא תעסוקה לאלפים רבים, יחזק את כלכלת השומרון ויקדם את ההתיישבות. אנחנו רצים קדימה, סוללים, בונים ומקימים אזורי תעשייה, כי השומרון בדרך להיות מעצמה כלכלית – ובעזרת האמונה הגדולה של התושבים נביא גם ריבונות".

דגן הוסיף: "אני מבקש להודות לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', ליהודה אליהו ולצוות מנהלת ההתיישבות, לראש המנהל האזרחי ולסגנו שעבדו יום ולילה כדי לדחוף את התוכנית, וגם לשר אלי כהן ולגרשון מסיקה שהחלו את החלום הזה לפני שנים. זהו עוד שלב משמעותי בדרך למיליון תושבים בשומרון".