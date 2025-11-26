לאחר שדווח כי ראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל לפטר אותו מתפקידו, שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב כשאמר במליאת הכנסת כי "צפוי שאני אהיה שר הביטחון לפחות עד הבחירות"

שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס היום (רביעי) במהלך נאומו במליאת הכנסת לדיווחים על כך שראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל לפטר אותו מתפקידו, כשאמר כי "צפוי שאני אהיה שר הביטחון לפחות עד הבחירות".

בדבריו כ"ץ התייחס גם לעימות הפומבי שהתנהל בימים האחרונים בינו לבין הרמטכ"ל אייל זמיר. "אנחנו עבדנו, עובדים ונעבוד ביחד. בכל מה שקשור לזירות המבצעיות מתקיים שיח כל הזמן" טען. "קבענו מחר פגישת עבודה שנקיים אותה, והשתתפנו אתמול בדיון אצל ראש הממשלה בנושא יהודה ושומרון".

עם זאת, כ"ץ טען כי "יש מחלוקת מסוימת בנושא התחקירים והצורך להעמיק, וזה דבר ענייני שאני הטלתי על מבקר מערכת הביטחון, שהוא גורם מקצועי מאוד. אני מאשר מינויים בצה״ל, ואני חייב לדעת כדי לקבל החלטות. אין לי ספק שאני מייצג אינטרס ציבורי נרחב – לדעת מה קרה ב-7 באוקטובר".

כאמור, אמש דווח באתר "ישראל היום" כי ראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל לבצע שינוי במשרדי הממשלה, ולמנות את שר החוץ גדעון סער לשר הביטחון במקומו של ישראל כ"ץ. על פי הדיווח, במקביל, שר האנרגיה אלי כהן צפוי להיכנס למשרד החוץ, בעוד שכ"ץ ימשיך את תפקידו במשרד האנרגיה.

המהלך מגיע על רקע המשבר ביחסים בין כ"ץ לנתניהו, שהחריף ביממה האחרונה בעקבות חילוקי הדעות הפומביים בין שר הביטחון לבין הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר. עם זאת, דובר ראש הממשלה מיהר להכחיש את הדיווח ואמר כי "הידיעה על הדחתו של ישראל כ״ץ והחלפתו בסער – פייק ניוז".