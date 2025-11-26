השדרן השמרני בעבר שהפך למפיץ קונספירציות תקף את ישראל והגדיר את הציונות ואת ראש הממשלה נתניהו "אויבי המערב", רבים בארה"ב חוששים מהקשר של קרלסון לבית הלבן

טאקר קרלסון, השדרן הפוליטי השמרן בעבר, שהפך בשנים האחרונות למוקד של הפצת קונספירציות לאחר שפוטר מפוקס ניוז, תקף לאחרונה בראיון את הציונות ואת ראש הממשלה נתניהו, והגדיר את שניהם כ"אויבי המערב".

קרלסון, שהיה בעברו שדרן מוכר בפוקס ניוז, אך פוטר משם בבושת פנים לפני שנים אחדות, הפך לשדרן עצמאי של תוכנית דיגיטלית עמוסת קונספירציות וטענות מופרכות. ולאורך השנים האחרונות פנה כנגד ישראל, והפיץ בשורה של מקרים אמירות אנטישמיות קיצוניות.

בראיון שקיים עם שדרן פודקסט אמריקאי, תקף קרלסון את ישראל והציונות: "מי הם אויבי המערב? הם המוסלמים? לא. הם כל תפיסה לאומית קולקטיבית. כמו ציונות".

עוד באותו נושא טראמפ מכריז סופית: האחים המוסלמים יוגדר כארגון טרור 23:34 | יאיר אמר 4 0 😀 👏

לאחר מכן המשיך ותקף את ראש הממשלה נתניהו: "נתניהו טוען שהוא מגן על המערב, אבל הוא והציונות, הם האויבים הגדולים של המערב, כל תפיסה שמסתכלת על קבוצות היא אנטי-מערבית".

קרלסון אירח לאחרונה שורה של אנטישמים וניאו-נאצים בתוכניתו, והפך לדמות מובילה בימין הקיצוני והאנטישמי בארצות הברית. הוא היה נחשב בעבר, בשנותיו בפוקס ניוז כמקורב למפלגה הרפובליקנית אך מאז גם המפלגה וגם הנשיא טראמפ התרחקו ממנו. בניגוד אליהם סגן הנשיא ג'יי די ואנס נחשב כ"חברותי" לקרלסון על פי מקורות, ואף מעסיק את בנו בצוותו בבית הלבן.