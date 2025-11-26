השר לביטחון פנים איתמר בן גביר, טען היום (רביעי) ב'גלי ישראל' כי בפלאפון של הפצ"רית יש מידע מפליל נגד היועמ"שית.
בן גביר אמר: "אני אומר לכם בצורה הכי ברורה, בלי לפרט איך אני יודע, הגם שאני מבין את יצר הסקרנות שלכם: בפלאפון של הפצ"רית יש חומרים מפלילים נגד היועמ"שית. אני קורא ליועמ"שית לתבוע אותי אם היא חושבת שאני משמיץ אותה, אני מסיר את החסינות שלי כדי לאפשר לה לתבוע אותי".
יותם זמרי הוסיף ושאל: "וואו. כלומר, אתה אומר לי שאם בסוף החקירה הזו היועמשית לא עומדת לדין – מישהו טייח כאן כדי להגן עליה?" השר בן גביר השיב: "כן".
כל יום ספין חדש שלא תחשבו על ועדת חקירה ממלכתית
השר הפושע המורשע משקר - אם זה היה נכון הוא היה עוצר אותה מזמן - לה אין חסינות כמו לשרים!12:16 26.11.2025
אל תאמינו
שיסיר את החסינות... נראה אותו! שקרן בן שקרן! "משילות" אצלו זה אפס מאופס!!! הפשע והרציחות בארץ עולים כל שנה ב-200% מאז שהוא בתפקיד!!! מה הוא עושה? נמנע מלהביא נציגים או...
שיסיר את החסינות... נראה אותו! שקרן בן שקרן! "משילות" אצלו זה אפס מאופס!!! הפשע והרציחות בארץ עולים כל שנה ב-200% מאז שהוא בתפקיד!!! מה הוא עושה? נמנע מלהביא נציגים או מזייף גרפים שיראו שהיתה ירידה!!! בושה של שר! שר הטיקטוק והשום דבר!!!המשך 12:12 26.11.2025
