השר לביטחון פנים איתמר בן גביר, טען היום (רביעי) ב'גלי ישראל' כי בפלאפון של הפצ"רית יש מידע מפליל נגד היועמ"שית.

בן גביר אמר: "‏אני אומר לכם בצורה הכי ברורה, בלי לפרט איך אני יודע, הגם שאני מבין את יצר הסקרנות שלכם: בפלאפון של הפצ"רית יש חומרים מפלילים נגד היועמ"שית. אני קורא ליועמ"שית לתבוע אותי אם היא חושבת שאני משמיץ אותה, אני מסיר את החסינות שלי כדי לאפשר לה לתבוע אותי".

יותם ‏זמרי הוסיף ושאל: "וואו. כלומר, אתה אומר לי שאם בסוף החקירה הזו היועמשית לא עומדת לדין – מישהו טייח כאן כדי להגן עליה?" ‏השר בן גביר השיב: "כן".