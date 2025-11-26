המצוד אחר המחבלים ברפיח נמשך כוחות חטיבת הנח"ל זיהו שישה מחבלים במנהרת הטרור ברפיח. מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר תקף את המחבלים שניסו לברוח ופגע בהם. הכוחות ממשיכים בסריקות באזור.
מצה"ל נמסר: "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".
אמש דובר צה"ל התיר לפרסום כי לוחמי חטיבת הנחל, אשר פועלים במרחב הנשלט בידי ישראל, חיסלו היום חמישה מחבלים נוספים, לאחר שככל הנראה נמלטו מהמנהרות. כוחות צוות הקרב של חטיבת הנחל הפועלת בדרום הרצועה, זיהו, במהלך סריקות במרחב דרום הרצועה, תנועה חשודה של חמישה מחבלים חמושים בשטח. החיילים פעלו כנגד המחבלים, וחיסלו אותם, לאחר זמן קצר. מדובר צה"ל נמסר כי על פי הערכת צה"ל מדובר במחבלי חמאס, אשר ניסו להימלט מהמנהרות ברפיח בהם הם לכודים.
