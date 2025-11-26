10:40

המצוד נמשך: צה"ל תקף שישה מחבלים במנהרה ברפיח

10:37

הח"כ הימני חושף: "בן גביר לא מדבר איתי כבר שנה"

10:35

פסטיבל אשדודשירה 2025: חודש של יצירה שמקרבת לבבות

10:35

חריג: הודלפה שיחה שלמה בין רוסיה והבית הלבן

10:34

תאונת עבודה קטלנית: שני פועלים נפלו מגובה ברמת השרון

10:21

לוין זועק לבג"ץ: "מגביר את החשש לשיבוש חקירה"

10:03

נתניהו לשופטים: "אני לא יכול יותר, זה על סף הבלתי אפשרי"

09:48

2 נותרו בשבי: אלו החללים החטופים שעדיין בידי החמאס

09:40

ראשל"צ: חולייה גנבה מטבעות זהב בשווי חצי מיליון שקלים

09:18

חגי לובר מאיים על סמוטריץ': "זה יהיה כמו בהתנתקות"

09:14

ראשי הרשויות בשומרון לרמטכ"ל: "פועלים בנחישות, סוגרים מעגל"

08:55

בגלל קטטה בין ילדים: אדם נרצח בתל שבע. הרוצחים נמלטו

08:43

מסר לרשות הפלסטינית: פרטים נוספים על הפעולה בצפון השומרון

08:25

ספרד בהלם: "לילה טראגי, ערב שצריך לשכוח"

08:16

הזיהוי הושלם: גופתו של דרור אור הושבה לישראל

08:16

החל לרצות את עונשו: נשיא ברזיל לשעבר נכנס ל-27 שנה בכלא

08:02

מהומה ברמת גן: חרדים התפרעו והפכו ניידת משטרה

07:35

צה"ל פתח במבצע נרחב לסיכול טרור בצפון השומרון

07:21

גבר ואישה נהרגו בתאונת דרכים קטלנית בצומת אלמוג

05:59

תחקיר הקרב על יתד: כיתת הכוננות תפסה 11 מחבלים בחיים

