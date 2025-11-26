חבר מפלגתו של השר בן גביר, חושף הבוקר כי השר לא מדבר איתו כבר שנה. בנוסף, הוא מתח ביקורת על המשטרה ואמר: "אין משטרה בישראל! ‏המצב הזה לא יכול להימשך!"

ח"כ אלמוג כהן מתח הלילה (בין שלישי לרביעי) ביקורת חריפה על המשטרה בעודו מתייחס לתיעוד בן נראית פריצה לחנות תכשיטים. כהן כתב: "אופקים בשעה 20 בערב, כשמתחם הקניות ליד הבית מלא בילדים. אפס משילות, אפס פחד. ‏אין משטרה בישראל! ‏המצב הזה לא יכול להימשך!".

כעת, בראיון ב'גלי ישראל' חושף כהן כי השר לביטחון פנים איתמר בן גביר, לא מדבר איתו כבר שנה.

אלמוג טען: "האמת שהשר בן גביר לא מדבר איתי כבר קרוב לשנה, יש פה בעיה קשה של משילות. תחנת אופקים זה אנשים מדהימים אבל אנחנו מדברים על 2 ניידות על גזרה של עשרות אלפי אנשים".

הוא נשאל: "כשאתה אומר שאין משטרה בישראל למי אתה מכוון?", והשיב: "לא לבן גביר, אבל אני אומר שהמשטרה עם השמיכה הקצרה שלה והתקנים המועטים לא יכולה לבד וצריך לערב את השב״כ. השוטרים שלנו הכי טובים בעולם אבל השמיכה קצרה והמשטרה לא מצליחה להגיע להכל".