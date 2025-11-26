הודלפה שיחה מלאה בין שליח הבית הלבן ליועץ פוטין, ובה ויטקוף מדריך את רוסיה כיצד לפנות לטראמפ ולהציג את תכנית השלום.

הדלפה חריגה בארצות הברית, ישירות מתוך הבית הלבן. תוכנה של שיחת טלפון שלמה בין שליח הבית הלבן, סטיב ויטקוף, לבין איש הקשר של נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, הודלפה לתקשורת וחשפה פרטים מביכים.

שיחת טלפון מלאה בין שליח הבית הלבן, סטיב ויטקוף, לבין יועצו הבכיר של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, יורי אושאקוב, הודלפה במלואה לתקשורת האמריקאית והרוסית גם יחד. ההדלפה חושפת כיצד ויטקוף מדריך את אושאקוב כיצד “להציג נכון” את תכנית השלום של רוסיה לנשיא טראמפ, ואף מציע שורה של מחמאות ואסטרטגיות.

לפי מספר כלי תקשורת בארה״ב ובאירופה, השיחה התקיימה ב־14 באוקטובר במסגרת המגעים סביב טיוטת הסכם שלום למלחמה באוקראינה. בהקלטה נשמע ויטקוף מסביר למקבילו הרוסי כיצד פוטין צריך לפנות לנשיא טראמפ כדי “לפתוח את הלב”.

בין היתר הוא נשמע מסביר: "פוטין צריך לברך את טראמפ על עסקת החטופים בעזה — זה יראה שהוא רואה בו מנהיג של שלום.", לאחר מכן הציע: "כדאי לציין שטראמפ עשה משהו שחמישים שנה ניסו לעשות ולא הצליחו."

במקביל, אושאקוב מצידו נשמע מסכים בחום ומוסיף: "אנחנו בהחלט יכולים לשקול ניסוח כזה. זה מסוג המסרים שפוטין אוהב להעביר."

הדלפת השיחה העלתה שאלות קשות על טיב התיאום בין וושינגטון למוסקבה, ועל הנכונות האמריקאית להתחשב בעמדות רוסיות על חשבון קייב. במדינות אירופה ובאוקראינה קיבלו את ההדלפה בזעם.