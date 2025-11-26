הפרקליטות חזרה היום (רביעי) על הדרישה שלה מבג"ץ לבטל את המינוי של השופט יוסף בן חמו למלווה חקירת הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי והדלפת הסרטון משדה תימן.

במקביל, שר המשפטים וסגן ראש הממשלה יריב לוין הגיש לבג"ץ את תגובתו בעניין העתירות נגד מינויו של כב' השופט בדימוס יוסף בן חמו לאחראי החקירה.

לוין ציין: "כל שעה שחולפת מגבירה את החשש לשיבוש החקירה בידי המעורבים בפרשה, לנזק ראייתי בלתי הפיך, ומהווה סכנה לעצם היכולת לרדת לחקר האמת. בית המשפט לא יוכל לומר שוב שבכירי מערכת המשפט הוליכו אותו שולל. ההיסטוריה תשפוט מי פעל לחקר האמת ולמען שלטון החוק, ומי עשה כל שלאל ידו כדי להסתיר, לכסות, לדחות, לשבש ולסכל".
עוד הוסיף לוין: "תחום עיסוקו בעבר היה כרוך בהפעלת שיקול דעת בתחום התביעה והחקירה הפלילית, ללא זיקה פוליטית, ומינויו בוצע בהתאם לאמות המידה שנקבעו בפסק הדין. נוכח חומרת האירועים, מצופה היה מכל הצדדים לפעול לקידום מינויו של השופט בן חמו".