הפרקליטות חזרה היום (רביעי) על הדרישה שלה מבג"ץ לבטל את המינוי של השופט יוסף בן חמו למלווה חקירת הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי והדלפת הסרטון משדה תימן.
במקביל, שר המשפטים וסגן ראש הממשלה יריב לוין הגיש לבג"ץ את תגובתו בעניין העתירות נגד מינויו של כב' השופט בדימוס יוסף בן חמו לאחראי החקירה.
עוד הוסיף לוין: "תחום עיסוקו בעבר היה כרוך בהפעלת שיקול דעת בתחום התביעה והחקירה הפלילית, ללא זיקה פוליטית, ומינויו בוצע בהתאם לאמות המידה שנקבעו בפסק הדין. נוכח חומרת האירועים, מצופה היה מכל הצדדים לפעול לקידום מינויו של השופט בן חמו".
שירי מנתניה
"ללא זיקה פוליטית"???? הוא רץ מטעם הליכוד לראשות עיריית טבריה. עשרות שנים לא עסק במשפט הפלילי - אז גם המקצועיות שלו מוטלת בספק. שבג"ץ ימנה שופט עליון בדימוס, כמו, שגלי הציעה כבר...
