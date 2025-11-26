ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לשופטים כי הוא לא יכול יותר להעיד שלוש פעמים בשבוע: "זה על סף הבלתי אפשרי לעשות את זה שלוש פעמים בשבוע"
ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הבוקר (רביעי) לשופטים במהלך עדותו כי הוא לא יכול יותר להעיד שלוש פעמים בשבוע: "זה על סף הבלתי אפשרי לעשות את זה שלוש פעמים בשבוע"
דבריו של ראש הממשלה: "עשיתי מאמצים גדולים מאוד לקיים 3 ימי עדויות בשבוע כולל דחיית דיונים קריטיים בנושאים שהציבור לא מודע אליהם. זה על סף הבלתי אפשרי לעשות את זה שלוש פעמים בשבוע".
אמש ראש הממשלה קיבל מעטפה סודית במהלך עדות במשפטו ויצא מהאולם. זמן קצר לאחר מכן נתניהו חזר לאולם בית המשפט לזמן קצר ואז התכנס עם השופטים בלשכתם כדי לדון בבקשה לסיים את הדיון מוקדם לטענתו מסיבות "שלא יכול לפרט, ברמה המדינית הגבוהה".
לאחר מכן חברת הכנסת טלי גוטליב תקפה בציוץ ברשת ה-X בחריפות את יהודית תירוש התובעת במשפט נתניהו
וקראה לשופטים להגביל אותה: "היא גוררת זמן. מושכת זמן. זה ככ שקוף".
ההודעה המלאה: "ליהודית תירוש, זו ששיקרה את בית המשפט המחוזי, שאמרה שלא ידעה על תחבולות חקירה בזויות, והוברר שידעה גם ידעה ולקחה חלק פעיל במהלכן, יש שיטה. היא גוררת זמן. מושכת זמן. זה כ"כ שקוף. שואלת שאלות מטופשות, חסרות ערך וחסרות רלוונטיות. הכל כדי לגרור את רה״מ בעת הזו לדיונים בבית המשפט, ולעכב את זימון עדי ההגנה – מנדלבליט ואלשיך. אני מצפה מהשופטים לעשות שימוש בסמכותם לפי סעיף 3 לחסד״פ ולתחום את משך החקירה הנגדית. יש גבול!!".
אזרח מודאג
הוא צודק! מה נהיה מהמדינה שלנו, עד היכן השנאה אליו תגבר על ניהול ובטחון המדינה. די לפארסה הזו, התגלה הכול כפייק . מה עוד צריך לגלות ? כל יום שעובר...
הוא צודק! מה נהיה מהמדינה שלנו, עד היכן השנאה אליו תגבר על ניהול ובטחון המדינה. די לפארסה הזו, התגלה הכול כפייק . מה עוד צריך לגלות ? כל יום שעובר זה רק מעמיד את מערכת החוק באור כה שלילי ובדיחה אחת גדולה. לטובת כולם תסגרו את הפארסה הזו.המשך 10:12 26.11.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: אזרח מודאג
ביביסט מודאג10:22 26.11.2025
יחיאל
בתגובה ל: שירי מנתניה
יש לך גם משהו חכם להגיד חוץ מלהתנשא על הביביסט המודאג?10:51 26.11.2025
עמוס
בלתי אפשרי שקטארי ינהל את מדינת ישראל. נקודה.10:51 26.11.2025
שרה
סופסוף סימני שבירה אצל הנוכל, לא יכול להופיע בבית משפט כי יש לו עבודה "חשובה" לעשות ? אז יאללה לנבצרות..10:37 26.11.2025
מירי מועלם
שיפסיק לגשת לבית המשפט יפסיק יפסיק לשים עליהם פססססס10:25 26.11.2025
