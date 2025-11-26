ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לשופטים כי הוא לא יכול יותר להעיד שלוש פעמים בשבוע: "זה על סף הבלתי אפשרי לעשות את זה שלוש פעמים בשבוע"

‏דבריו של ראש הממשלה: "עשיתי מאמצים גדולים מאוד לקיים 3 ימי עדויות בשבוע כולל דחיית דיונים קריטיים בנושאים שהציבור לא מודע אליהם. זה על סף הבלתי אפשרי לעשות את זה שלוש פעמים בשבוע".

אמש ראש הממשלה קיבל מעטפה סודית במהלך עדות במשפטו ויצא מהאולם. זמן קצר לאחר מכן נתניהו חזר לאולם בית המשפט לזמן קצר ואז התכנס עם השופטים בלשכתם כדי לדון בבקשה לסיים את הדיון מוקדם לטענתו מסיבות "שלא יכול לפרט, ברמה המדינית הגבוהה".

לאחר מכן חברת הכנסת טלי גוטליב תקפה בציוץ ברשת ה-X בחריפות את יהודית תירוש התובעת במשפט נתניהו וקראה לשופטים להגביל אותה: "היא גוררת זמן. מושכת זמן. זה ככ שקוף".