תושב ראשון לציון חזר לביתו לפני כחודשיים וגילה כי הכספת עם תכשיטי זהב בשווי חצי מיליון שקלים נשדדה. אתמול (שלישי) המעגל נסגר כשכתב אישום הוגש נגד השודדים.

השוטרים עצרו את החולייה בת שלושת בחשודים של שודדי זהב ותכשיטים בשווי של למעלה מחצי מיליון ש"ח בראשל"צ אתמול יחידת התביעות המחוזית כתב אישום לצד בקשה לעצור אותם עד לתום ההליכים המשפטיים.

החוקרים עצרו את החולייה לאחר חקירה סמויה שכללה הפעלת אמצעים טכנולוגיים שונים. החשודים שלושה תושבי ראשון לציון, יבנה וחולון בחשד. פרצו יחד על פי החשד לדירה בראשון לציון לפני כחודשיים. הם גנבו בין השאר מטבעות זהב ויהלומים בשווי של מעל חצי מיליון ₪, צמידי זהב, שעוני יוקרה וכסף מזומן רב. מעצרם של החשודים הוארך בהתאם לצורכי החקירה ואתמול, לאחר שגובשה תשתית ראייתית מוצקה הגישה נגדם יחידת התביעות של מחוז מרכז, כתב אישום בגין התפרצות וגניבה, לצד בקשת מעצרם עד תום ההליכים.