אחרי חיסול המחבלים ביומיים האחרונים, ועם פתיחת המבצע בצפון השומרון, ראש מועצת שומרון יוסי דגן וראש מועצת קדומים עוזאל ותיק הודו לרמטכ"ל: "רואים תיגבור משמעותי בהתקפיות – החיסולים מחזקים את הביטחון ומביאים צדק".

עם פתיחת המבצע הצבאי הנרחב בצפון השומרון וחיסול המחבלים האחרונים שהיו מבוקשים בגין רצח יהודים ביהודה ושומרון, ראש מועצת שומרון יוסי דגן וראש מועצת קדומים עוזאל ותיק שוחחו הבוקר (רביעי) עם אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, מפקד אוגדת איו"ש תת-אלוף קובי הלר ומח"ט שומרון אלוף-משנה אריאל גונן. השניים קיבלו עדכונים על חיסול שני המחבלים הנמלטים האחרונים ביו"ש שביצעו את פיגועי הטרור הרצחניים בהם נרצחו גדעון פרי הי"ד, סמ"ר דייגו גבריאל הרסאג' הי"ד וסמ"ר אליה הלל הי"ד.

"ראינו כאן התקפיות, נחישות וחתירה למגע. החיסולים מחזקים את הביטחון ומביאים צדק" אמר דגן. "אנו מודים לפיקוד הבכיר בצה״ל על תגבור ההתקפה וההגנה". ותיק הוסיף ואמר כי "בשם המועצה, בשם משפחת פרי, ובשם תושבי קדומים וכלל עם ישראל, אנו מודים לחיילי צה"ל ולכוחות הביטחון שעשו הכל על מנת להביא לחיסולו של המחבל, 'הַרְנִינוּ גוֹיִם עַמּוֹ כִּי דַם עֲבָדָיו יִקּוֹם'"

ראשי הרשויות הודו בשם תושבי השומרון לכוחות הבטחון על פעולתם הנחושה והוסיפו: "אנו מודים לרמטכ"ל אייל זמיר, לחיילי צה"ל ובראשם לאלוף הפיקוד אבי בלוט, למפקד האוגדה תא"ל קובי הלר ולקודמו תא"ל יקי דולף, למח"ט שומרון אל"מ אריאל גונן למח"ט מנשה אל"מ מתן פלדמן לאנשי השב"כ והימ"מ שעשו הכל על מנת להביא לחיסולם של המחבלים הנתעבים, יחד עם לוחמי דובדבן וסיירת הצנחנים. רק בנחישות ובעבודת שטח יומיומית בתוך הכפרים והערים אפשר להגיע להישגים".

כאמור, במהלך פעילות בכפר מירכה שבאזור ג'נין, חוסל המחבל שרצח את גדעון פרי הי"ד בפיגוע באזור התעשייה בראון–קדומים באוגוסט 2024. המחבל אותר כשהוא חמוש בנשקים ובמטענים. בפעילות נוספת ומדוייקת חוסל המחבל שביצע את פיגוע הדריסה שבו נרצחו סמ"ר דייגו גבריאל הרסאג' ז"ל וסמ"ר אליה הלל ז"ל.