אדם נרצח בתל שבע ושניים נפצעו היום (רביעי) לפני זמן קצר. הרצח התרחש בגלל נקמת דם בין משפחות מסוכסכות בפזורה הבדואית. סכסוך התחיל מקטטה בין ילדים משתי המשפחות. כוחות גדולים של המחוז הדרומי ותחנת עיירות פועלים במקום במסגרת חקירה שנפתחה, ובמצוד אחר החשודים במעשה.

מהמשטרה נמסר: "התקבל דיווח במוקד המשטרה על אירוע אלימות בפזורה הבדואית בתל שבע, מהמקום פונו 3 פצועים לטיפול בבית החולים סורוקה, מותו של אחד מהם נקבע במקום. מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע הוא נקמת דם בין משפחות מסוכסכות בפזורה הבדואית, סכסוך שהחל מקטטה בין ילדים משתי המשפחות".

לפני יומיים רכב חשוד לא נענה להוראות השוטרים שפעלו כחלק ממבצע “סדר חדש” בפזורה הבדואית בתל שבע והחל בבריחה. מהלך הבריחה פגע הרכב באזרחים במקום והמשיך בנסיעה, כוחות משטרה גדולים ניהלו מצוד אחר הרכב והמעורבים. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. לבסוף המרדף הסתיים כשהנהג נעצר לאחר ששוטר ירה בו ופצע אותו בכתף. מחקירה ראשונית של המשטרה עולה כי הוא ניסה לברוח מאחר ואין לו רישון נהיגה.

ממד"א נמסר: "התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב נגב על מספר הולכי רגל שנפגעו מרכב בכביש 4060 בסמוך ליישוב עומר. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח סורוקה 4 פצועים, בהם: נהג הרכב, גבר כבן 30 במצב בינוני עם פציעות חודרות ו-3 הולכי רגל שנפצעו במצב קל".