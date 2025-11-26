פעולת צה"ל בצפון השומרון נועדה גם לעצור ולסכל מבוקשים, וגם לשלוח אמירה לרשות הפלסטינית וארגוני הטרור השונים. גורם צבאי אמר לסרוגים כי הפעילות "נועדה לחסל כל ניצן של התבססות טרור חדשה במרחב"

פעולת צה"ל בצפון השומרון שהחלה לפנות בוקר (רביעי) יחד עם השב"כ, נועדה לשתי מטרות. הראשונה שיגרתית כביכול – מעצר וסיכול מבוקשים, והשנייה – אמירה כלפי הרשות והארגונים השונים, לפיה "לא נאפשר ולא נתפשר על שום התארגנות טרור". במהלך חלקו הראשון של המבצע הכוחות הטילו עוצר מלא על הכפרים טובאס, טמון ועקאבא, שהם חלק ממחומש הכפרים. לאחר מכן, הכוחות החלו בסריקות נרחבות בכפרים ובבתים. בפעולה משתתפות חטיבות מנשה, שומרון והקומנדו, והיא צפויה להימשך מספר ימים. עוד באותו נושא צה"ל פתח במבצע נרחב לסיכול טרור בצפון השומרון 07:35 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏 גורם צבאי אומר לסרוגים כי "מדובר בפעילות יזומה שנועדה לחסל כל ניצן של התבססות טרור חדשה במרחב". לפי הגורמים הצבאיים, הכוחות פושטים על בתים שהפכו לעמדות צבאיות, כבר עצרו חשודים והחרימו כבר בשעות הראשונות למבצע אמצעי לחימה ומטענים. הפעילות מתמקדת כאמור במרחב המכונה "מחומש הכפרים" – מרחב שמאז אוגוסט הפך לזירת פעילות עוינת גוברת. במהלך החודשים האחרונים הוטמנו שם מטענים רבים, ובוצעו ירי ופיגועים רבים מצד גדודי הכתיבא הפועלים במרחב.

