חודשיים אחרי שהורשע בניסיון הפיכה, נשיא ברזיל לשעבר ז'איר בולסנרו התחיל לרצות את 27 שנות המאסר שנגזרו עליו בכלא. כבר בשבת הוא נלקח למעצר מניעתי אחרי שניסה להסיר את האזיק האלקטרוני שענד

נשיא ברזיל לשעבר ז'איר בולסונרו החל הלילה (רביעי) לרצות את עונש המאסר שנגזר עליו בעקבות הרשעתו בניסיון הפיכה, העומד על יותר מ-27 שנים. הכניסה לכלא מגיעה אחרי ששופט בית המשפט העליון, אלכסנדר דה מוראיס, קבע כי בולסונרו צריך להתחיל לרצות את עונשו כעת – זאת אחרי שההליך המשפטי הסתיים באופן רשמי עם סיום תקופת הערעורים.

בולסונרו הוחזק במעצר בית מאז חודש אוגוסט, והוא הועבר בשבת האחרונה למעצר מניעתי בבסיס המשטרה בבירה ברזיליה אחרי שהוא ניסה להסיר את האזיק האלקטרוני שהוא ענד על רגלו. בדיון שנערך ביום ראשון האחרון בולסונרו טען כי הוא "חווה הזיות" ודמיין שיש ציוד האזנה בתוך מכשיר המעקב, לטענתו בגלל שינויים בטיפול התרופתי – וכתוצאה, הוא ניסה לפתוח את האזיק ללא הצלחה.

כזכור, בספטמבר האחרון בולסונרו הורשע בניסיון הפיכה, פירוק המשטר הדמוקרטי במדינה, וחברות בארגון פשיעה – זאת אחרי שתכנן להישאר בשלטון למרות שהפסיד בבחירות לנשיא המכהן לולה דה סילבה בשנת 2022. בין התוכניות שעלו הייתה עלילה להתנקש בחייו של דה סילבה באמצעות הרעלה, עוד לפני שהושבע לתפקיד, וכן לירות למוות בשופט לשעבר שתמך בדה סילבה.