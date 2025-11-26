במהלך מעצר עריק ברמת רמת גן, צוותי המשטרה הצבאית הותקפו בהפגנה שהתרחשה במקום, המפגינים הפכו ניידת במהלך ההפגנה

במהלך מעצר עריק ברמת רמת גן, צוותי המשטרה הצבאית הותקפו בהפגנה שהתרחשה במקום. משטרת ישראל הגיעה למקום לפזר את ההפגנה ולחלץ את צוותי המשטרה הצבאית. המפגינים הפכו ניידת במהלך ההפגנה.

מהמשטרה נמסר: "הלילה התקבל דיווח על התגודדות מפגינים ברח' מאיר בעל הנס ברמת גן, על רקע פעילות של משטרה צבאית במקום תוך ניסיונות לפגוע בכוחות. שוטרי מרחב דן הגיעו מיד למקום והחלו בפיזור מפירי הסדר וחילוצם של צוותי המשטרה הצבאית. מפירי הסדר המשיכו להתגודד במקום תוך גרימת נזק לרכבי משטרה צבאית והפיכת רכב. השוטרים פעלו לפיזור ההפגנה ועצרו שני חשודים והם הובאו לחקירה בתחנת המשטרה".

בהפגנת הענק בירושלים נגד הגיוס לפני מספר שבועות שוטר נפצע כתוצאה מאבן שמפגינים זרקו לעברו. בנוסף צוותי חדשות 12 ו-13 הותקפו היום בידי מפגינים בהפגנת הענק של החרדים נגד הגיוס. בקבוקים, מקלות ואבני חצץ הושלכו על כתבת חדשות 12 ענבר טויזר בעוד הצלם נאדר בגדסאר והכתב יוסי אלי, הותקפו ע"י מפגינים חרדים בגשר המיתרים.