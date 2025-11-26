אלופת ספרד ברצלונה הובסה בידי אלופת העולם צ'לסי, מנצ'סטר סיטי הובכה בביתה, ואייאקס שוב אכזבה: עוד ערב גדול בליגת האלופות

אלופת ספרד ברצלונה הובסה אתמול (שלישי) 0:3 בליגת האלופות בידי אלופת העולם צ'לסי. בעיתונות הספרדית לא ריחמו על הקטלונים. בעיתון הספורט הפופלארי נכתב: "קוקורייה השמיד את ימאל ובארסה, המגן של צ'לסי שיתק ותסכל אותו. זה היה לילה טראגי שלו".

שער של האנגלים נפסל כבר בדקה השישית. צ'לסי עלו על הלוח בדקה ה-27 ז`ול קונדה ניסה להרחיק כדור והבקיע שער עצמי שפתח את ההתעללות של האנגלים בברצלונה. שער נוסף של האנגלים נפסל, ובדקה ה-44 רונלד ארואחו הורחק בכרטיס צהוב שני.

עוד באותו נושא פפ גווארדיולה: "איך נתנו לישראל להשמיד עם שלם?" 22:11 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

שער שלישי נפסל לאלופת העולם לפני שאסטבאו בן ה-18, במהלך אדיר הכפיל את התוצאה. אסטאבו קבע היסטוריה כשהפך לראשון מתחת לגיל 20 שכובש בשלושת משחקיו הראשונים בהרכב בצ'מפיונס. מי שחולקים איתו את התואר הם שני השחקנים הטובים בעולם כיום קיליאן אמבפה וארלינג הולאנד.

ליאם דלאפ קבע את התוצאה האדירה בדקה ה-73. צ'לסי במקום החמישי עם עשר נקודות. ברצלונה במקום ה-15 עם שבע נקודות, אך חצי מחזור עוד לפנינו.

נצא מספרד לאנגליה, שם מנצ'סטר סיטי הפסידה בביתה 0:2 לבאייר לברקוזן. ארלינג האלנד נח על הספסל וראה את אלכס גרימאלדו (23) ופטריק שיק (54) קובעים את תוצאת המשחק לפני שעלה מהספסל בדקה ה-55 ולא הצליח להציל את המצב. פפ והחניכים עם הפסד ראשון בצ'מפיונס השנה, והם במקום השישי עם 10 נקודות אחרי חמישה מחזורים.

במשחק נוסף אוסקר גלוך (שעלה בדקה ה-74) ואייאקס המשיכו להיראות רע. ההולנדים הפסידו 0:2 לספורטינג ליסבון משערים של סמואל דאהל (6) ולאונדרגו בריירו (90). מועדון הפאר נמצא בשפל היסטורי. גלוך וחבריו במקום האחרון ללא נקודות אחרי חמישה משחקים.

שאר המשחקים: לא רק ספרד ואנגליה

גלאטסראיי 0 1 רויאל אוניון סן-ז'ילואז.

בורוסיה דורטמונד 4 ויאריאל 0 (סולמון לא שותף).

בודו גלימט 2 3 יובנטוס.

מארסיי 2 ניוקאסל יונייטד 1.

סלביה פראג – אתלטיק בילבאו 0.

נאפולי 2 קראבח 0.