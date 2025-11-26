אחרי יומיים של חיסולי מחבלים מבוקשים, צה"ל השב"כ והימ"מ מרחיבים את המבצע בצפון השומרון נגד ארגוני הטרור בשכם ובג'נין

אחרי יומיים של חיסולי מחבלים שרצחו ישראלים, צה"ל מרחיב את המבצע בצפון השומרון ומכנה אותו מבצע "רחב היקף לסיכול טרור".

בשלוש השנים האחרונות צה"ל פועל במרחבי שכם וג'נין, במסגרות שונות, ואפילו השתלט על הקאסבות של הערים, כשהוא פורץ בהן דרכים רחבות למעבר כוחות. מזה כשנה שוהים לוחמים בתוך הערים והשקט היחסי נשמר בגזרה.

בשבוע האחרון החלה פעילות חדשה של צה"ל שהביאה לחיסולם של שני מחבלים שהיו במרדף מזה כשנה וחצי, לאחר שרצחו חיילים ואזרח ישראלי. שלשום בלילה חוסל בשכם עא ראוף שתייה שרצח את סמ"ר דייגו גבריאל הרסאג' הי"ד וסמ"ר אליה הלל הי"ד.

אתמול חוסל במרחב ג'נין סולטאן אל גאני – שביצע את הפיגוע באזור התעשייה בראון בו רצח במכות פטיש את גדעון פרי הי"ד.

כעת כאמור, הורחב המבצע, ככל הנראה בעקבות מידע חדש על התבססות מחבלים והקמת התשתיות מחדש.

מצה"ל והשב"כ נמסר: "כוחות צה"ל, שב"כ ומג"ב החלו לפעול הלילה (ד') במסגרת מבצע רחב היקף לסיכול טרור במרחב צפון השומרון. צה"ל ושב"כ לא יאפשרו התבססות טרור במרחב, ופועלים באופן יזום לסיכולו".