בתאונת דרכים קטלנית בכביש מספר 1 באזור צומת אלמוג, התנגשה משאית ברכב פרטי, שני נוסעי הרכב הפרטי נלכדו ברכב וחולצו ללא רוח חיים

הקטל בכבישים נמשך. גבר ואישה כבני 55 נהרגו בתאונת דרכים קטלנית בכביש 1 לכיוון ים המלח, סמוך לצומת אלמוג.

כוחות ההצלה שהגיעו למקום באזור השעה 05:20 בבוקר, זיהו זיהו תאונה בין רכב פרטי ומשאית כאשר התאונה היא "חזית וצד", לאחר הערכת מצב התגלו שני בני אדם לכודים ברכב הפרטי. עקב אופי הפגיעה בין שני כלי הרכב החילוץ ארך זמן ארוך והיה מורכב. עם סיום פעולות החילוץ קבעו גורמי הרפואה את מותם.

פרמדיק מד"א זהר לומר וחובש מד"א רפי סעייד, סיפרו: "הרכב הפרטי היה מרוסק ומעוך תחת חזית המשאית ובתוכו נלכדו גבר ואישה כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופם. תוך כדי פעולות החילוץ המורכבות, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיהם היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם."

רב רשף צחי בן אהרון מפקד המשמרת: "מדובר בזירה קשה ומורכבת, בה נדרשנו לפעול לחילוץ זמן רב בעקבות עוצמת הפגיעה בכלי הרכב. לאורך כל זמן החילוץ פעלנו בשיתוף פעולה עם גורמי הרפואה, ועם סיום החילוץ לא נותר להם אלא לקבוע את מותם של הלכודים."