שר החוץ גדעון סער נפגש עם שר החוץ הארגנטינאי פבלו קירנו, והודיע על כוונת ישראל לפתוח נספחות כלכלית בבואנוס איירס בשנת 2026

שר החוץ גדעון סער נפגש הערב (שלישי) עם שר החוץ של ארגנטינה פבלו קירנו, כשהשניים השתתפו גם כן בכנס עסקי. במהלך דבריו בכנס סער הודיע כי ישראל תפתח נספחות כלכלית בבואנוס איירס בשנה הבאה, במקביל לפתיחתה הצפוייה של שגרירות ארגנטינה בירושלים.

"הנשיא מיליי סולל מחדש את דרכה של ארגנטינה לגדולה. לאורך השנים הנהגות כושלות פגעו שוב ושוב בכלכלת ארגנטינה. אך היום ארגנטינה ניצבת על המסלול הנכון" אמר סער. "אני מאמין שכאשר משלבים זאת עם הכישרון והטכנולוגיה הישראליים ועם הזדמנויות ההשקעה ההדדיות, יכול להתרחש משהו משמעותי".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: שגרירות ישראל בבואנוס איירס)

סער הוסיף וציין כי "אנו רוצים להגדיל באופן דרמטי את ההשקעות שלנו בארגנטינה. אני שמח להכריז על החלטתה של ישראל לפתוח נספחות כלכלית כאן בבואנוס איירס בשנת 2026".