נשיא ארה"ב הודיע כי שליחי הבית הלבן ייפגשו עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ונשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי לשיחות על ההסכם לסיום המלחמה. עוד ציין כי ייפגש בעצמו עם הנשיאים "רק כשהעסקה תהיה בשלביה הסופיים"

בדרך לסיום המלחמה? נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הערב (שלישי) כי הורה לשליחי הבית הלבן לצאת לפגישות עם נשיאי רוסיה ואוקראינה, זאת במטרה להביא להסכם להפסקת האש. סטיב וויטקוף ייפגש עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, בעוד שמזכיר הצבא דן דריסקול ייפגש עם נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי והנציגים האוקראינים.

"במהלך השבוע האחרון, הצוות שלי עשה התקדמות אדירה בכל הנוגע לסיום המלחמה בין רוסיה לאוקראינה – מלחמה שלעולם לא הייתה מתחילה אם הייתי הנשיא!" כתב טראמפ ברשת החברתית שלו Truth Social. "תכנית השלום המקורית בת 28 הנקודות, שנוסחה על ידי ארה"ב, עברה התאמה מדוקדקת אחרי ההערות של שני הצדדים, ונותרו רק כמה נקודות שעדיין במחלוקת".

עוד באותו נושא המלחמה תסתיים? אוקראינה קרובה להסכים לתוכנית טראמפ 15:47 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

"כדי לסיים את גיבוש תכנית השלום הזו, הוריתי לשליח המיוחד שלי סטיב וויטקוף להיפגש עם הנשיא פוטין במוסקבה, ובמקביל, מזכיר הצבא דן דריסקול ייפגש עם האוקראינים" הוסיף. "אקבל עדכונים על כל התקדמות שתושג, יחד עם סגן הנשיא ג'יי די ואנס, מזכיר המדינה מרקו רוביו, מזכיר ההגנה פיט הגסת' וראש המטה של ​​הבית הלבן, סוזי ווילס".

בסיכום טראמפ אמר כי "אני מצפה בקוצר רוח לפגוש בעצמי את הנשיא זלנסקי והנשיא פוטין בקרוב, אך אעשה זאת רק כאשר העסקה לסיום המלחמה הזו תהיה סופית, או בשלביה הסופיים. תודה על תשומת הלב לעניין חשוב זה, ונקווה כולנו שניתן יהיה להשיג שלום בהקדם האפשרי!".