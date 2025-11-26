עם סיום תהליך הזיהוי, הותר לפרסום כי דרור אור הי"ד הוא החלל החטוף שגופתו הושבה לישראל. דרור נרצח בקיבוץ בארי ב-7 באוקטובר לצד אשתו יונת, וגופתו נחטפה לעזה. שניים מילדיו נחטפו ושוחררו בעסקת החטופים הראשונה

חזר הביתה: עם השלמת תהליך הזיהוי, הותר לפרסום כי דרור אור הי"ד הוא החלל החטוף שגופתו הושבה אמש (שלישי) לישראל. כעת נותרו בשבי החמאס 2 חללים חטופים בלבד: רן גואילי וסותטיסאק רינטלאק.

ממשרד ראש הממשלה נמסר כי נציגי צה"ל הודיעו לבני המשפחה כי יקירם הושב לישראל והושלם זיהויו. "ממשלת ישראל משתתפת בצערה הכבד של משפחת אור ושל כל משפחות החטופים החללים" נמסר. "הממשלה וכלל מערך השו״נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את שני חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם. ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את כל החטופים כולם, עד האחרון שבהם. יהי זכרו ברוך".

בצה"ל אמרו כי "על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, דרור אור ז״ל נחטף מביתו בבארי ונרצח ב-7 באוקטובר 2023, גופתו נחטפה לרצועת עזה על ידי ארגון הטרור גא״פ וב-2 במאי 2024 נקבע מותו. דרור ז״ל, בן 48 במותו, הותיר אחריו שלושה ילדים. אשתו, יונת אור ז״ל, נרצחה גם היא במתקפה על הקיבוץ. שניים מילדיו, עלמה ונעם, נחטפו גם הם והושבו לפני שנתיים, בהסכם "דלתות שמיים", בחודש נובמבר 2023".

בקיבוץ בארי ציינו כי בעקבות השבתו, לא נותרו כעת חטופים מהקיבוץ בשבי. "דרור עבד במחלבת בארי כגבן ושף, וניהל אירועי קייטרינג יוצאי דופן. בשנים האחרונות השקיע רבות בניהול ובפיתוח המחלבה, יחד עם חבריו לצוות, דגן פלג ויעקב בנאקוט" סיפרו. "דרור היה איש משפחה למופת, חבר מסור, אדם רגוע, נעים וטוב לב, בעל הומור עדין ורגישות גבוהה לסביבתו. הוא אהב אוכל טוב, כדורסל, נסיעות מסביב לעולם, תרגל יוגה, ואף לימד יוגה בעצמו".

דרור, תושב קיבוץ בארי, נרצח במתקפה של חמאס על עוטף עזה ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה. אשתו יונת נרצחה גם כן במתקפה בקיבוץ, ושניים מילדיהם – נועם בן ה-17, ועלמה בת ה-13, נחטפו ושוחררו בעסקת החטופים הראשונה בנובמבר 2023 – כשהשחרור שלהם היה לפני שנתיים בדיוק.

בחודשים הראשונים של המלחמה הוערך שדרור נחטף בחיים, אך במאי 2024 הקיבוץ הודיע כי מותו נקבע באופן רשמי, זאת אחרי שוועדת מומחים של נציגי משרד הבריאות, גורמי המודיעין, משטרת ישראל, משרד הדתות והרב הראשי לישראל קבעה על פי הממצאים שהוצגו בפניה כי הוא אינו בין החיים.