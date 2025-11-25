אלירז שדה בירך את ליאם גולן ליום הולדתו – אבל התגובה הפומבית של אייל גולן הציתה סערה ברשת. למה הזמר התרגז, ומה גולשים חושבים על ההתנהלות שלו?

דרמה במשפחת גולן-שדה: אלירז שדה בירך היום את ליאם גולן לרגל יום הולדתו ה-22, והעלה פוסט משפחתי עם אילנית לוי, אלירז עצמו וילדיהם אלין ואריאה. תמונות מחויכות, משפחה מאוחדת – וברכה מרגשת.

בפוסט כתב אלירז בין היתר: "אתה תמיד יודע להיות אח בכור אוהב לאלין ואריאה. לראות אתכם צומחים ביחד – זו השמחה".

אבל נראה שמישהו קיבל את זה פחות בקלות.

אייל גולן לא נשאר אדיש

אבל נראה שמישהו לא לקח את זה בקלות. אייל גולן, אביו של ליאם, קפץ לתגובות והגיב בפומבי – ובצורה שהעלתה את מפלס המתח מיד: "יש לו עוד שלושה אחים – יאן, מיאל ורון… סתם אם שכחת להזכיר. אבל אחלה ברכה, ריגשת", כתב הזמר.

"חוצפה", "קנאה" ו"אלירז עושה הכול": מה אמרו ברשת

הרשת הוצפה בתגובות, ורובן הופנו דווקא נגד אייל. בתוך דקות התגובות החלו להיערם, ורובן לא השאירו מקום לספק לגבי הלך הרוח:

"אייל צריך להודות על מה שאלירז עושה לילדים שלו", כתבו גולשים. אחרים הוסיפו: "אלירז מקסים ומגדל את הילדים כאילו הם שלו. לא מגיעה לו תגובה כזו – חוצפה". והיו גם מי שהלכו רחוק יותר: "מה קרה לאייל? התקף קנאה?"

עשרות תגובות נוספות המשיכו באותו הקו, והדגש היה ברור: הציבור ראה בברכה של אלירז מחווה משפחתית טבעית – ובעקיצה של גולן משהו מיותר, לא נעים ובעיקר פוגעני.