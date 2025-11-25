מחבל שחצה את הקו הצהוב ונע לעבר כוחות צה"ל בצפון הרצועה נורה וחוסל בידי לוחמי חטיבה 188.

כוחות צה"ל ברצועה זיהו מוקדם יותר תנועה של מחבל, אשר חצה את הקו הצהוב בשטח הרצועה וחדר לשטח ישראל. כוחות חטיבת 188 פתחו בירי וחיסלו את המחבל.

לפי צה"ל, האירוע התרחש בצפון הרצועה, שם פועלים כוחות צוות הקרב החטיבתי במסגרת פעולות ביטחון שוטף ותצפיות מתוגברות. המחבל, שנע לעבר כוחות צה"ל בצורה מאיימת, זוהה בזמן אמת באמצעות שילוב של תצפיות ויכולות מודיעין.

מיד לאחר הזיהוי פעלו הלוחמים על פי הנהלים: הם ירו לעבר המחבל וחיסלו אותו, ובכך ניטרל האיום לפני שהתקרב למרחק שממנו היה יכול לפגוע בכוחות.

בפיקוד הדרום הדגישו כי הכוחות פרוסים בשטח בהתאם למתווה הפסקת האש, אך ממשיכים לשמור על כוננות גבוהה ולפעול בנחישות נגד כל ניסיון לפגוע בחיילים או באזרחים. עוד נמסר כי צה"ל ימשיך לפעול לסיכול כל איום מיידי בשטח הרצועה, תוך שמירה על דריכות לכל תרחיש.