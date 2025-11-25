דובר ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לראשונה למשבר בין שר הביטחון ישראל כ"ץ לרמטכ"ל אייל זמיר, ואמר כי "עדיף לא להקשיב לתדרוכים של בעלי אינטרס. ראש הממשלה נחוש לפתור את הסוגיות"

דובר ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב (שלישי) התייחסות ראשונה למשבר בין שר הביטחון ישראל כ"ץ לרמטכ"ל אייל זמיר, בה נאמר כי "עדיף לא להקשיב לתדרוכים של בעלי אינטרס. ראש הממשלה נחוש לפתור את הסוגיות והוא יפתור אותן בדרך הטובה ביותר".

כזכור, העימות הפומבי בין כ"ץ לזמיר החל אמש בעקבות הודעתו של שר הביטחון על מינוי מבקר נוסף לתחקירי מערכת הביטחון והקפאת המינויים בצה"ל ל-30 ימים, כשהשניים פרסמו לאורך היום מספר הודעות אחד נגד השני.

עוד באותו נושא כ"ץ שוב נגד זמיר: "פעל על מידע חלקי ובאופן בלתי ממצה" 08:24 | שמחה רז 1 0 😀 👏

בעקבות העימות החריג, נתניהו זימן את כ"ץ וזמיר לפגישות דחופות בלשכתו, שנערכו בנפרד – למרות התכנון המקורי להיפגש עם שניהם ביחד. גורם ביטחנוי אמר כי הפגישה שנערכה היום נחשבה יוצאת דופן ומהווה שיחת הבהרה מיוחדת, המתקיימת בנוסף לפגישה הביטחונית המורחבת שתוכננה ליום זה מראש.