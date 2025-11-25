שר החוץ גדעון סער נפגש היום עם נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי. סער העלה את נושא ההכרזה על משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור ואמר לנשיא "בחירתך היא נס שקרה לארגנטינה ונס לעם היהודי"

שר החוץ גדעון סער נפגש היום (שלישי) בארמון הנשיאות בבואנוס איירס עם נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי. פגישתם התחילה בארבע עיניים ולאחר מכן קיימו פגישה מורחבת בהשתתפות הצוותים.

בפתח הפגישה האישית בירך השר סער ברכת ״שהחיינו״ על בחירת מיליי לתפקיד נשיא ארגנטינה ועל ניצחונו בבחירות לפרלמנט. מיליי הניח גם הוא כיפה במהלך הברכה. השר סער אמר לנשיא בפגישתם כי בחירתו לתפקיד נשיא ארגנטינה היא נס שקרה לארגנטינה ונס לעם היהודי. השר סער סיפר לנשיא על אביו שנולד בארגנטינה ועל סביו שהתגורר בה.

הנשיא מיליי הציג לסער מזוזה הקבועה בפתח לשכתו וכן ספר הסידור האישי שהוא מחזיק בלשכתו.

בפגישה דנו הצדדים בדרכים לחיזוק היחסים בין המדינות.

השר סער הביע הערכה עמוקה לתמיכתו של מיליי בישראל בזירה הבינלאומית ובפורומים בינ״ל.

השניים שוחחו על ביקורו הבא של הנשיא מיליי בישראל במהלך 2026 בו יחנוך את שגרירות ארגנטינה בירושלים. הדבר צפוי לקרות בתקופת האביב.

השר סער ברך את הנשיא על הישגי הכלכלה הארגנטינאית בהנהגתו ואמר כי היה לו חשוב להגיע לארגנטינה יחד עם משלחת כלכלית ועסקית רחבה, כדי לחזק את הקשרים הכלכליים בין המדינות. ישראל מאמינה בצעדים וברפורמות שמוביל הנשיא מיליי להבראת כלכלת ארגנטינה.

שר החוץ העלה את נושא ההכרזה על משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור והנושא נדון בפגישה.

השר סער עדכן את הנשיא מיילי בסיכול רמטכ״ל חיזבאללה טבטבאי והציג לנשיא את המצב בלבנון ונסיונות חיזבאללה להשתקם ולהתחמש מחדש. השר סער הזכיר את נושא הפיגועים הגדולים בארגנטינה (בבנין האמיה ובבנין השגרירות) בשנות התשעים, מאחוריהם עמדו איראן וחיזבאללה.