אחרי 73 שנה שבהם הוחזק בידי הספריה הלאומית של הונגריה, הממשלה בבודפשט החזירה את בית הכנסת העתיק בשכונת ראקושפלוטה לידי הקהילה היהודית בעיר

שמחה בקהילה היהודית בהונגריה: בית הכנסת העתיק והמפואר בשכונת ראקושפלוטה, ברובע החמש עשרה שבצפון בודפשט, הועבר בחזרה לידיים יהודיות לאחר 73 שנים בהם הוחזק בידי הספריה הלאומית של הונגריה.

מעבר לעובדה שבכך מסמנת עצמה הונגריה שוב כמדינה הבטוחה ביותר ליהודים באירופה, מה שמיוחד בפתיחת בית הכנסת המחודש היא שלצורך העברתו לידי הקהילה היהודית נדרשה החלטת ממשלה מיוחדת בנושא. ההחלטה, שמספרה 1381/2025(X.20) עברה לפני כחודש פה אחד בממשלה ההונגרית, לבקשת ראש הממשלה הפרו-ישראלי ויקטור אורבן. הפעם האחרונה שבה עברה החלטת ממשלה שכזו היתה לצורך העברת בית הכנסת הישן באו-בודה שנבנה לפני 250 שנה ושנחשב לבית הכנסת האורתודוקסי הפעיל הוותיק ביותר במדינה, לידיים יהודיות.

כעת, כמה שבועות לאחר מכן, הועבר בית הכנסת בפועל לידי איגוד קהילות שומרי תורה בהונגריה (EMIH), שביקשה לפני כשנה מהממשלה ההונגרית להחיות את המקום. האיגוד המזוהה עם חב"ד הפך בשנים האחרונות לגוף היהודי הדומיננטי והפעיל ביותר במדינה, ובעשור האחרון פתחה עבור היהודים המקומיים לא פחות משמונה בתי כנסת חדשים, שישה מהם ברובעים השונים של הבירה בודפשט ושניים אחרים בערים דברצן ומישקולץ.

סיפורו של בית הכנסת הזה הוא סיפורה של עוד קהילה מפוארת בהונגריה שהוכחדה בשואה, אבל הוא גם סיפור פריחתה של הקהילה היהודית במדינה בשנים האחרונות, במקביל לשקיעת הקהילות היהודיות בשאר מדינות אירופה. הקהילה היהודית בעיירה ראקושפלוטה, שמאוחר יותר סופחה לחלק מעיר הבירה, הוקמה בשנת 1857, מתוך רצון של גורמים אורתודוקסים למצוא לעצמם מקום שבו תיבנה קהילה עצמאית ורחוקה משאון העיר. בית הכנסת המקורי שלהם היה ממוקם ברחוב קאג'אר 8, אך כעבור כמה שנים הקהילה גדלה והיה צורך בהרחבת מבני הדת והחינוך והוחלט על הקמת בית כנסת חדש ורחב ידיים.

בנייתו של בית הכנסת הנוכחי ארכה כעשור, והסתיימה בשנת 1927. על מנת לתמוך בבניית בית הכנסת מכרה הקהילה סידור תפילה קטן עם לוח שנה – דבר נדיר באותם ימים, שכלל שרטוט סכמטי של בית הכנסת בתהליך בנייתו. הסידור עצמו לווה ברישומי אר-נובו, פרי עטו של אפרים משה ליליין, שכונה "האמן הציוני הראשון". בנוסף הקימה הקהילה בחצרו האחורית של בית הכנסת מקווה טהרה, כדי שנשים לא יצטרכו לעשות את הדרך הארוכה יחסית למקוואות באוי-בודה או בפשט.

לפני פרוץ מלחמת העולם השניה מנתה הקהילה כ-3000 נפש, ורובם הגדול נרצחו על ידי הגרמנים הנאצים ועוזריהם המקומיים. כ-300 היהודים ששבו למקום אחרי מלחמת העולם שיקמו אותו במשך שלוש שנים, אך כמה שנים לאחר מכן חדלה הקהילה מלהתקיים. בשנת 1952 הפך בית הכנסת למחסן של הספריה הלאומית סצ'ני, ומשנת 1980 היה ביתה של סדנת שחזור הספרים של הספריה.

עתה, לאחר השתדלות הרב הראשי להונגריה, הרב שלמה כובש, הוחלט להחזיר את המבנה הגדול לרשות הקהילה היהודית. בימים אלו מחפשים ב-EMIH רב שעליו תוטל מלאכת הקמת קהילה יהודית מיהודי השכונה והרובע, שבית הכנסת יהיה מרכזה. לפי גורמים בארגון, העדיפות היא לרב יהודי שנולד וגדל בהונגריה.

בטקס של פתיחת בית הכנסת מחדש נכחו עשרות מבני הקהילה היהודית, אורחים, אישי ציבור ועיתונאים. ביניהם בלטו יהודים ילידי השכונה, שמחו דמעה של התרגשות: הם סיפרו כיצד בילדותם שמעו כאן את קול התפילה של הוריהם וסביהם, חגגו בר מצווה או נישאו מתחת לחופה באולם היפהפה. "זו סגירת מעגל של ממש, אנחנו שמחים שגם לנו יש בית-כנסת משלנו – אחד מתוך עשרות שפעילים ותוססי חיים ברחבי בודפשט", אמרו.

בעיר הבירה ההונגרית, על פי ההערכות, מתגוררים כ-100 אלף יהודים, חלקם אינם מבליטים את יהדותם או לא יודעים על זהותם; זה מספר היהודים מהגבוהים בעולם לעיר בירה. יאנוש בוקה, השר ההונגרי לענייני האיחוד האירופי, שהוא גם הנציג הממשלתי למאבק בנגע האנטישמיות אמר כי "אצלנו לא סוגרים בתי כנסת, אלא פותחים אותם מחדש. הונגריה היום היא המקום הבטוח ביותר ליהודים באירופה".

הרב כובש, שניצל את עובדת התאספות מניין יהודים במקום כדי לקרוא בבית הכנסת בספר תורה, הודה לממשלה המקומית על פועלה. "אחרי שבעים ושלש שנים, אחרי נתק של הנאציזם והקומוניזם, גם ליהודי ראקושפלוטה מגיע בית-כנסת ואני מזמין אותם לכאן כדי לחדש את התפילות כמקדם, על מנת למלא את המקום הקדוש הזה בחיים, אור ושמחה של קהילה יהודית תוססת".