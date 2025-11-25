הועידה לשיקום עזה שתוכננה להתקיים בקהיר בסוף נובמבר נדחתה בשל ההסלמה ברצועה. מצרים מבקשת לכנס אותה רק כשיהיו “נסיבות טובות יותר בשטח”.

מקורות מצרים מסרו לתקשורת הסעודית כי "ועידת שיקום עזה" שהייתה צפויה להתרחש בקהיר עד סוף החודש, תידחה עד להודעה חדשה, בעקבות ההסלמה ברצועה.

המקור המצרי ציין כי קהיר מעוניינת לכנס את הוועידה רק כאשר ישררו "נסיבות טובות יותר בשטח", שיאפשרו דיון יעיל בהסכמות הדרושות בין המדינות המשתתפות ובין הגורמים הבינלאומיים.

לדבריו, מצרים מעוניינת להציג תכנית שיקום יציבה שתתבסס על תמיכה רחבה, אך תנאי הביטחון הנוכחיים אינם מאפשרים התקדמות בחזית זו בעת הנוכחית.

הדחייה מהווה מכה למאמצי השיקום, שכן הוועידה תוכננה להוות מסגרת מרכזית לגיוס מימון, קידום מנגנוני פיקוח וליבון הסכמות מדיניות לגבי עתיד הרצועה.

מדובר בעיכוב נוסף שמאיים על השלבים הבאים של תוכנית טראמפ, אשר עומדת עדיין במרכז שלב א' במסגרתו מוחזרים החטופים לידיי ישראל.