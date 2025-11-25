אייל ברקוביץ' שיתף על מאמצי הגמילה שלו מסוכר, וחשף את התחושות הקשות איתן הוא מתמודד: "אני עובר שבוע גיהינום, גיהינום"

איש התקשורת והמגיש אייל ברקוביץ', שיתף בניסיון הגמילה שלו מסוכר ואמר כי מאז שהפסיק לאכול מתוק הוא עובר גיהנום, כהגדרתו.

בתכניתו עם אראל סג"ל ברדיו 103FM, אמר ברקוביץ': "אני עובר שבוע גיהינום, גיהינום. לפני שמונה ימים ראיתי כמה סרטונים על זה שהסוכר זה הדבר הכי מסוכן לגוף האדם, יותר מאלכוהול, יותר מאוכל שומני, יותר מהכול. סוכר זה המחלה הכי גרועה לבן אדם כשזה לא מאוזן. אני אוהב קרמבואים, שוקולד, אוהב מתוקים, גם גלידות".

"אני החלטתי – אני חודש בלי סוכר. אני רוצה לראות אם אני מסוגל לעמוד בדבר כזה, כי כנראה זה יעשה טוב לגוף שלי. זה טוב לעור, זה טוב להכול. אבל וואלה – זה סבל, אני סובל אראל, זה שמחת חיים".

סג"ל הציע לו לאכול פירות. על כך ענה אייל: "אני אוכל, אבל זה לא אותו דבר. היינו במסעדה, מוציאים לי שלושה קינוחי טירמיסו ברד פודינג, ואני סובל".

"בינתיים אני עומד בזה בגבורה, אבל זה סבל מטורף. בא לך משקה מתוק. אפילו הקפה, אני אוהב את העוגייה ליד. כלום. וואו, איזה סבל זה. אבל, אני אעמוד בזה בגבורה, חודש-חודש וחצי".