במהלך דיון היום (שלישי) בוועדת החוקה חוק ומשפט בראשות ח"כ שמחה רוטמן, שהתנהלה ברובה בכובד ראש, נרשם רגע של התלוצצות בין הנוכחים במהלך ויכוח לגבי הטמפרטורה הרצויה בחדר הוועדה.

ח"כ רוטמן טען שחם לו וביקש להוריד את הטמפרטורה, בעוד שח"כ איתן גינזבורג (כחול לבן) טען שקר לו, זאת למרות שהוא לבש לטענתו שלוש שכבות של בגדים.

במהלך הוויכוח טען רוטמן: "אתה רוצה לתת לגורמים פוליטיים לקבוע את הטמפרטורה?"

גינזבורג השיב: "אתה עושה את זה כל יום".