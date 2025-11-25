ברקע המחלוקת הציבורית סביב יחסי מערכת הביטחון והממשלה, שקמה ברסלר פרסמה התבטאות חריפה בה היא מזהירה מפני פגיעה במערכות השלטון והדרג המקצועי.
לדבריה, המאבק המוצג בין הרמטכ"ל אייל זמיר לבין שר הביטחון יואב גלנט הוא רק סימפטום: "העימות אינו בין זמיר לכץ אלא בין צה״ל ועם ישראל לממשלה. הם מנסים לכופף ולהכפיף את כל מערכות השלטון לטובת אינטרסים צרים, ולהלך אימים על כל מי שמביע דעה מקצועית".
ברסלר טוענת כי מדובר בתהליך רחב היקף של פגיעה במערכות המדינה: "ככה הורסים מערכת אחרי מערכת. ככה מתעלמים מהתרעות כל גורמי המקצוע".
בסיום דבריה היא קושרת בין אובדן האמון בגורמים המקצועיים לבין האירועים שהובילו למתקפת השבעה באוקטובר: "ככה מתעוררים בוקר אחד לטבח 7/10".
עצוב ... אבל נתניהו יהיה זה שיזכר כמי שכבה את האור בנתב"ג ... למרות שזה יקרה רק בעוד 25 שנה ...
מה כבר יכול להיות יותר גרוע מהמקום שאליו הגענו ... מי אישר צוללות מתקדמות למצרים מאחורי גבה של הצמרת הצבאית ? מי הביא את ישראל למקום שארה"ב מוכרת מטוסי חמקן...
מה כבר יכול להיות יותר גרוע מהמקום שאליו הגענו ... מי אישר צוללות מתקדמות למצרים מאחורי גבה של הצמרת הצבאית ? מי הביא את ישראל למקום שארה"ב מוכרת מטוסי חמקן לקטארים , לסעודים , ולתורכים ? מי דאג לקטאר וסעודיה לברית הגנה עם ארה"ב? מי סדר כור גרעיני לסעודים ? מי הפך את ישראל למדינה מצורעת? מי משאיר אחריו 3 ירידות דרוג אשראי וחובות של 400 מיליארד ש"ח? מי משאיר אחריו שורה ארוכה , ארוכה , של גויות ? מי מחק דור שלם ?המשך 19:15 25.11.2025
אדם פשוט
ממתי חוקרת באוניברסיטה מביעה את מומחיותה בתחום המדיני ? מציע להתייעץ עם השרת, לרוב הבנתו טובה יותר בחיים האמיתיים. עם כל הכבוד להבנתה המדעית, אין משמעות יותר מדי מעמיקה לדבריה. אבל, אנחנו מדינה...
ממתי חוקרת באוניברסיטה מביעה את מומחיותה בתחום המדיני ? מציע להתייעץ עם השרת, לרוב הבנתו טובה יותר בחיים האמיתיים. עם כל הכבוד להבנתה המדעית, אין משמעות יותר מדי מעמיקה לדבריה. אבל, אנחנו מדינה חופשית וכל אחת יכול לומר את דעתו, גם אם היא שגויה.המשך 19:30 25.11.2025
