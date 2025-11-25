פרופסור שקמה ברסלר מזהירה מהתערבות פוליטית במערכות המדינה ומאשימה את הממשלה בפגיעה בדרג המקצועי והצבאי, שלדבריה עלולה להוביל לכשלי ביטחון חמורים נוספים

ברקע המחלוקת הציבורית סביב יחסי מערכת הביטחון והממשלה, שקמה ברסלר פרסמה התבטאות חריפה בה היא מזהירה מפני פגיעה במערכות השלטון והדרג המקצועי.

לדבריה, המאבק המוצג בין הרמטכ"ל אייל זמיר לבין שר הביטחון יואב גלנט הוא רק סימפטום: "העימות אינו בין זמיר לכץ אלא בין צה״ל ועם ישראל לממשלה. הם מנסים לכופף ולהכפיף את כל מערכות השלטון לטובת אינטרסים צרים, ולהלך אימים על כל מי שמביע דעה מקצועית".

ברסלר טוענת כי מדובר בתהליך רחב היקף של פגיעה במערכות המדינה: "ככה הורסים מערכת אחרי מערכת. ככה מתעלמים מהתרעות כל גורמי המקצוע".

בסיום דבריה היא קושרת בין אובדן האמון בגורמים המקצועיים לבין האירועים שהובילו למתקפת השבעה באוקטובר: "ככה מתעוררים בוקר אחד לטבח 7/10".