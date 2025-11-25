שר המודיעין הטורקי איברהים קאלין נפגש עם עמיתו המצרי ועם שר החוץ של קטאר לדיון על הפסקת האש ברצועת עזה והמעבר לשלב השני של ההסכם – בו סוכם על העמקת שיתוף הפעולה והתיאום עם ארה"ב

גורמים בכירים מטורקיה, מצרים וקטאר ערכו היום (שלישי) דיון על הפסקת האש ברצועת עזה והמעבר לשלב השני של ההסכם – כך דווח היום (שלישי) ברשת רויטרס. לפי הדיווח, ראש המודיעין המצרי נפגש בקהיר עם ראש המודיעין הטורקי, איברהים קאלין, וכן עם שר החוץ של קטאר לדיון על הנושא.

גורם טורקי אמר כי הבכירים דנו על דרכי המעבר לשלב השני של הפסקת האש בעזה ובהמשך חיזוק המאמצים המשותפים בתיאום עם ארה"ב. לטענתו, הפגישה תואמה "בעקבות ההפרות הגוברות של ישראל ברצועת עזה".

לפי הגורם, הוסכם להעמיק את שיתוף הפעולה עם מרכז התיאום הצבאי-אזרחי של ארצות הברית בקריית גת – זאת כדי "להסיר מכשולים, להבטיח את המשכיות הפסקת האש ולמנוע הפרות נוספות של ההסכם".

כזכור, אמש משלחת של חמאס הגעה לקהיר כדי לדון במעבר לשלב השני של הפסקת האש ברצועת עזה. את המשלחת הוביל בכיר חמאס חליל אל חיה, לצד נציגים מפלגים פלסטיניים נוספים.