ונצואלה ביצעה תרגיל אווירי חסר תקדים בהשתתפות כלל מטוסי הקרב של המדינה, בעוד בארה"ב מזהים בכך היערכות לעימות. קרקאס מכחישה וטוענת: מדובר באימונים לקראת מצעד.

כאשר ברקע צבא ארצות הברית ממשיך במה שרבים מתארים כהכנות לפעולה צבאית משמעותית כנגד מטרות בשטח וונצואלה, חיל האוויר של המדינה החל בתרגילים רחבי היקף בהשתתפות כלל מטוסי הקרב במדינה, בוונצואלה מכחישים וטוענים כי מדובר בהכנות ל"מצעד צבאי סטנדרטי".

לפי הדיווחים, חיל האוויר הוונצואלי פרס במהלך היום מטוסי F-16 לצד מטוסי Su-30 מתקדמים, במסגרת תרגול ארצי רחב שנועד, לפי גורמי הצבא המקומיים, לבחון מוכנות מבצעית לפני המצעד הצבאי המתוכנן ל-27 בחודש.

. עם זאת, בארה"ב וגורמי ביטחון בינלאומיים רואים בצעד הזה איתות ברור להגברת הכוננות של משטר מאדורו, דווקא בתקופה שבה וושינגטון מגבירה לחץ מדיני וצבאי באזור.

בקרב מומחי ביטחון, יש המעריכים כי התזמון, ימים ספורים אחרי דיווחים על היערכות כוחות אמריקניים לקרבה לאזור, אינו מקרי. אחרים טוענים כי מצעד צבאי שנתי אכן מתקיים כרגיל, אך היקף התרגיל השנה אינו דומה לשנים קודמות.

בינתיים, בוונצואלה ממשיכים להכחיש כל קשר למתח הביטחוני מול ארצות הברית, אך המציאות בשטח מצביעה על כך ששני הצדדים מגבירים פעילות.