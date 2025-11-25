כוחות הביטחון בסוריה עצרו חוליית טרור של דאעש שפעלה במחוז חלב, כשנאמר כי חברי התא "היו מעורבים בתכנון פעולות אשר מאיימות על ביטחון האזרחים ועל יציבות האזור". עוד אותרו והוחרמו כלי נשק ותחמושת

משרד הפנים הסורי הודיע הערב (שלישי) כי כוחות הביטחון עצרו מספר חברים בחוליית טרור של דאעש שפעלו באזור עפרין שבצפון-מערב מחוז חלב. לפי הודעת המשרד, הפעילים תכננו פיגועי טרור שתככנו להוציא לפועל בסוריה.

חברי החולייה נעצרו בעקבות מבצע של פיקוד הביטחון הפנימי במחוז חלב, בשיתוף עם שירות המודיעין הכללי. במשרד הפנים ציינו כי "הוכח שהעצורים היו מעורבים בתכנון פעולות אשר מאיימות על ביטחון האזרחים ועל יציבות האזור".

עוד נאמר כי כלי נשק שונים אותרו והוחרמו במהלך המבצע – ביניהם רימוני יד, מטעני חבלה וחגורות, לצד כמויות גדולות של תחמושת.

אמש כוחות הביטחון בסוריה הודיעו על מעצר חוליית טרור נוספת של דאעש בעיר לטקיה, אשר על פי החשד תכננו סדרה של פיגועי טרור בערי החוף בסוריה. במהלך המבצע נרשמו חילופי אש בין הכוחות למחבלים, כששניים מהם נורו למוות אחרי שסירבו לשתף פעולה עם הכוחות.