אחרי המערכת החורפית הסוערת והקצרה, מזג אוויר מתהפך שוב: תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. תנשבנה רוחות חזקות.
יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה נוספת בטמפרטורות. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בעיקר בהרי הצפון.

נחל פרוד (צילום: מיקי וולקיטה/ רשות הטבע והגנים)
יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ. תורגש התחממות קלה נוספת בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל.
