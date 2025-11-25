אחרי המערכת החורפית הסוערת והקצרה, מזג אוויר מתהפך שוב: תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. תנשבנה רוחות חזקות.
יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עליה נוספת בטמפרטורות. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בעיקר בהרי הצפון.
יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות ערות. בעיקר בהרים ובפנים הארץ תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.
