הפתעה ביום הבחירות לוועידת הליכוד: רוברט אמרוסי, חקלאי ואיש ליכוד ותיק ממגדל הודיע על עזיבתו את הליכוד והצטרפותו לישראל ביתנו "הגיע הזמן לדרך ברורה, אחראית ונחושה"

רוברט אמרוסי, חקלאי, איש ליכוד ותיק ממגדל ופקוד לליכוד במשך 40 שנה הודיע היום (שלישי) על עזיבתו את הליכוד והצטרפותו לישראל ביתנו. הוא אף הצהיר על תמיכתו ביו"ר המפלגה אביגדור ליברמן לראשות הממשלה.

אמרוסי כיהן כחבר מועצה במגדל מטעם הליכוד ופעל עשרות שנים במסגרת המפלגה.

“אחרי 40 שנה בליכוד, אני מאמין שאביגדור ליברמן הוא המנהיג המתאים ביותר להנהיג את ישראל. הגיע הזמן לדרך ברורה, אחראית ונחושה ולכן אני מצטרף לישראל ביתנו,” אמר.

מישראל ביתנו נמסר: "מברכים על הצטרפותו של אמרוסי ורואים בכך חיזוק נוסף לכך שגם ותיקי הליכוד מבינים: ליברמן הוא הבחירה הנכונה לראשות הממשלה".