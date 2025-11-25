רוברט אמרוסי, חקלאי, איש ליכוד ותיק ממגדל ופקוד לליכוד במשך 40 שנה הודיע היום (שלישי) על עזיבתו את הליכוד והצטרפותו לישראל ביתנו. הוא אף הצהיר על תמיכתו ביו"ר המפלגה אביגדור ליברמן לראשות הממשלה.
אמרוסי כיהן כחבר מועצה במגדל מטעם הליכוד ופעל עשרות שנים במסגרת המפלגה.
“אחרי 40 שנה בליכוד, אני מאמין שאביגדור ליברמן הוא המנהיג המתאים ביותר להנהיג את ישראל. הגיע הזמן לדרך ברורה, אחראית ונחושה ולכן אני מצטרף לישראל ביתנו,” אמר.
מישראל ביתנו נמסר: "מברכים על הצטרפותו של אמרוסי ורואים בכך חיזוק נוסף לכך שגם ותיקי הליכוד מבינים: ליברמן הוא הבחירה הנכונה לראשות הממשלה".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
יוסי
לאט לאט הציבור הליכודי ליכודניקים שהצביעו לבגין ושמיר מתחילים להתפכח ולהבין שאביגדור זה הדבר הבא ביבי ביביסט ליברמן ליכודניק.19:25 25.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אבי
ליברמן ראש הממשלה הבא19:25 25.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
כיף לגלות, שיש עדיין ליכודניקים ערכיים, שאכפת להם מהמדינה יותר מאשר מג'ובים... אולי עוד המדינה תשרוד!18:42 25.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר