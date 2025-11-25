תמונות לוויין עדכניות מצביעות על פגיעה, השבתה והזנחה באתרים הגרעיניים המרכזיים באיראן, ומעלות חשש כי טהרן מסיטה מאמצים לפרויקטים ביטחוניים אחרים בעיקר לפרוייקט הטילים הקטלני

תמונות לוויין עדכניות וניתוח של מומחי גרעין מציגים בימים האחרונים תמונת מצב נדירה על פעילותה הגרעינית של איראן: כמה מהאתרים הרגישים ביותר של הרפובליקה האסלאמית נראים פגועים, מושבתים, ואפילו נטושים – כך לפי צילומים שפורסמו וניתוח מקצועי שנערך להם.

על פי נתוני הדו"ח שפורסמו בחדשות 12, במתחם נתנז, שהיה במשך שנים לב תוכנית העשרת האורניום, נראים נזקים כבדים למערכות תפעול חיוניות. אזורי במתחת לפני הקרקע – שעד כה נשמרו בסודיות רבה ונחשבו למוגנים מפני תקיפות – מציגים סימני הזנחה והפסקת פעילות. לא נראים סימנים ממשיים לשיקום.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום:דובר צה"ל

גם אתר פורדו, שנחשב בעשור האחרון לאחד האתרים המוגנים והרגישים ביותר, נראה כמי שננטש. לפי מומחים שבחנו את הצילומים, המתקן כמעט אינו פעיל, ולפחות חלק מהתשתיות בו נראות כאילו הושבו לאחור או פורקו.

באתר אספהאן ניתן לראות סימני הרס משמעותיים, אך דווקא מתחת לאדמה מתועדות עבודות שונות סביב פתחי גישה ומעברים חשודים. חלק מהמומחים מעריכים שמדובר בהיערכות לבניית מתקנים חדשים, ואחרים מזהירים כי ייתכן שאיראן מנסה להסוות פעילות גרעינית שלא דוּוח עליה מעולם.

במקביל, מצביעים צילומים מאזור פרצ׳ין על עבודות נרחבות באתר תלגאן 2, שנחשב בעבר חלק מפרויקט הנשק האיראני. הפעילות בשטח מוסברת, לפי ההערכות, כניסיון למחוק עקבות – אך ייתכן שהיא גם מכינה תשתית ליכולות צבאיות חדשות.

לפי הערכת המומחים, איראן נמצאת כיום במעין "הקפאה" של תוכנית הגרעין הגלויה, אך מתמקדת במקום זאת בפיתוח מערכי הטילים והרקטות. יחד עם זאת, רבים סבורים כי בטהרן שומרים לעצמם את היכולת לשוב להעשיר אורניום בקצב מהיר, אם תתקבל החלטה פוליטית.