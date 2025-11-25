הבית הלבן מודיע רשמית כי אוקראינה מרוצה מטיוטת ההסכם להפסקת המלחמה, לאחר תיקונים שנעשו בסבב שיחות מדיניות.

הבית הלבן פרסם הצהרה מיוחדת מתוך פגישה מדינית עם אוקראינה בנושא טיוטת ההסכם לעצירת המלחמה בין אוקראינה ורוסיה, בהודעה מאשרים בבית הלבן כי בוצעו תיקונים להסכם, וכי "אוקראינה מרוצה מההתפתחויות בכל התחומים".

על פי ההצהרה, בפגישה השתתפו מזכיר המדינה רוביו, השליח המיוחד סטיב ויטקוף, ג'ארד קושנר והמזכיר דריסקול, לצד משלחת בכירה מאוקראינה. השיחות הוגדרו "מעמיקות, ישירות ובעלות רוח של שותפות", ונועדו לעבור על מרכיבי ההסכם המתגבש.

במסגרת הדיון, נציגי אוקראינה אישרו כי כל חששותיהם המרכזיים, ובהם הבטחת ביטחון ארוך טווח, הגנת תשתיות, פיתוח כלכלי, חופש ניווט וריבונות פוליטית, נלקחו בחשבון במלואם.

המשלחת האוקראינית ציינה כי התאמות שנעשו בטיוטה מעניקות מנגנוני ביטחון "אמינים וברי־אכיפה", וכי ההסכם בנוסחו הנוכחי משקף את האינטרסים הלאומיים של קייב.

בבית הלבן הדגישו כי ארצות הברית מחויבת להבטיח שביטחונה וריבונותה של אוקראינה יישארו במרכז המו״מ, וכי המאמץ המדיני מובל ברוח יוזמתו של הנשיא טראמפ להביא לסיום מלחמה "שגבתה את חייהם של מיליונים" ולהבטיח שלום יציב.