יותר מחודש אחרי השוד במוזיאון הלובר בפריז, הרשויות בצרפת הודיעו כי נעצרו 4 חשודים נוספים במעורבות באירוע שבו נגנבו תכשיטים היסטוריים בשווי מיליוני יורו

יותר מחודש אחרי השוד הדרמטי במוזיאון הלובר בפריז, הרשויות בצרפת הודיעו היום (שלישי) על מעצרם של 4 חשודים נוספים במעורבות באירוע שבו נגנבו תכשיטים היסטוריים בשווי מיליוני יורו. עם זאת, בהודעת המשטרה לא התייחסו לחשדות על אופן המעורבות שלהם בשוד.

לטענת ראש הפרקליטות הצרפתית, לורה בקואו, ארבעת החשודים נעצרו בפריז, כשמדובר בשני גברים בגילאי 38 ו-39 ושתי נשים בנות 31 ו-40. עד כה נעצרו 9 חשודים במעורבות בשוד, ביניהם 2 מהשודדים שנתפסו בשדה התעופה שארל דה גול כשהם מנסים לעלות על טיסה לאלג'יריה. בעקבות החקירות, הוגשו עד כה כתבי אישום נגד 4 מהעצורים, שהואשמו בעבירות של שוד מאורגן או סיוע לשוד מאורגן.

עוד באותו נושא צרפת בהלם: זה שווי הנזק מהשוד במוזיאון הלובר 07:50 | אוריאל בארי 3 0 😀 👏

כזכור, השוד החריג במוזיאון הלובר התרחש ב-19 באוקטובר, כאשר קבוצת שודדים פרצה למתחם בשעות הבוקר וגנבה תכשיטים של נפוליאון בונפרטה ורעייתו ג'וזפין שהוצגו שם. במשטרה העריכו שהשוד – שנמשך 7 דקות בלבד – אורגן על ידי כנופיית פשע מאורגנת, כשנשיא צרפת עמנואל מקרון התחייב כי "כל המאמצים מושקעים כדי לאתר את הגנבים ולהחזיר את הפריטים שהם לקחו".

מחקירת האירוע עולה כי הגנבים נכנסו לבניין דרך אזור שבו מבוצעים שיפוצים, וניצלו מעלית משא כדי להגיע ישירות ל"גלריית אפולו" – שם הם שברו את חלונות המיצגים וגנבו תשעה פרטים מהאוסף התכשיטים ההיסטורי, בשווי של כ-88 מיליון י. אחד הפריטים – כתר שהכיל אלפי יהלומים – הופל וניזוק בזמן שהשודדים נמלטו מהאזור. בעקבות השוד, המוזיאון נסגר למבקרים באופן מיידי, ונותר סגור במשך 3 ימים לפני שנפתח מחדש לציבור.