קנדנס אוונס, שדרנית הקונספירציות האמריקאית ואנטישמית ידועה, טוענת כי ישראל וצרפת פתחו במבצע משותף להתנקש בחייה

השדרנית האמריקאית שהפכה בשנים האחרונות למוקד של קונספירציות ואנטישמיות, ושהאשימה לאורך החודשים האחרונים עשרות גורמים בהתנקשות בצ'ארלי קירק (ביניהם גם ישראל) טוענת כי הפכה להיות גם היא מטרה להתנקשות, על ידי מבצע משולב של נשיא צרפת וממשלת ישראל.

קנדנס אוונס, שדרנית שהייתה ידועה בעבר בעמדותיה השמרניות, ונחשבה לחריגה בנוף כתוצאה מהיותה רפובליקנית אפרו-אמריקאית, הפכה בשנים האחרונות למוקד של קונספירציות מופרכות ואנטישמיות בוטה.

לאורך השנתיים האחרונות האשימה אוונס את ישראל ב"ביצוע קסם שחור" ו"קורבנות אדם" כחלק מהמלחמה בעזה, טענה כי יהודים באמת היו חוטפים ילדים נוצרים בימי הביניים וטענה כי בריג'יט מקרון, אשתו של הנשיא הצרפתי עמנואל מקרון, היא בכלל גבר שעבר הליך סודי לשינוי מינו.

בחודשים האחרונים טוענת אוונס כי היא "חוקרת" את ההתנקשות בצ'ארלי קירק, לאורך אותם חודשים אוונס האשימה עשרות גורמים ברצח, הכל ממשלת ישראל, הבית הלבן וטראמפ, מצרים, אשתו של קירק וחבריו, מאבטחיו ועוד דוגמאות רבות.

כעת אוונס הודיעה כי היא עצמה "הפכה למטרה להתנקשות". על פי אוונס, "כתוצאה מהחשיפה של בריג'יט מקרון", ארמון הנשיאות הצרפתי אישר תוכנית התנקשות בחייה, והצעד הראשון בתוכנית היה ההתנקשות בצ'ארלי קירק, שכעת היא טוענת כי חיילי "הלגיון הזר" של צרפת היו מעורבים בה.

אוונס טוענת כי מדובר ב"במבצע משולב" של ישראל וצרפת, וכי צוות ההתנקשות "כולל לפחות ישראלי אחד" וכי שולם לצוות כשני מיליון דולר על מנת לסיים את חייה. רבים ברשת מגיבים בתדהמה לדבריה, ורבים מעלים תהיות לגבי מצבה הנפשי, כאשר מעריצים אדוקים שלה בעצמם, קוראים לסיפור מופרך לחלוטין.