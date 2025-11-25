חבר הכנסת לשעבר, חיליק בר, מתייחס למצבו הפוליטי של גוש השמאל – מרכז, ומודה: לנתניהו יש את מה שלנו כבר מזמן אין

בר הסביר בראיון לערוץ כנסת: "ביבי עשה את שלו, לטוב והרבה לרע. הוא צריך ללכת. שיהיה לו רק טוב. שייצא מה שייצא במשפט שלו, הוא חייב ללכת".

"לביבי יש משהו שלנו אין, מה שאנחנו שכחנו לעשות" – חכ"ל חיליק בר ב #משכן_חוזר | צפו@mazalm3 pic.twitter.com/VzmIUCOD3v — ערוץ כנסת (@KnessetT) November 25, 2025



בר המשיך ואמר: "לביבי יש את מה שלנו אין. יש לו חדווה גדולה ורצון עמוק להישאר פה. והוא עובד בשביל זה קשה, מה שאנחנו שכחנו לעשות".

בסוף דבריו אמר בר שאם יש מישהו שהוא מזהה אצלו את התכונה הזאת, הוא אצל יו"ר מפלגת 'הדמוקרטים' יאיר גולן.