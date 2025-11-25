יום אחרי שהג'יהאד האיסלאמי הודיע על איתור חלל חטוף, הצלב האדום עושה את דרכו לנקודת מפגש במרכז רצועת עזה, בה יקבל את הארון שיועבר לישראל

חוזר הביתה: דובר צה"ל אישר כעת (שלישי) כי על פי המידע שהתקבל, הצלב האדום בדרכו לנקודת מפגש במרכז רצועת עזה, בה יועבר לידו ארון של חטוף חלל שאותר על ידי הג'יהאד האיסלאמי בחיפושים ברצועה.

"צה"ל מבקש לנהוג ברגישות ולהמתין לזיהוי הרשמי שיינתן תחילה למשפחות החטופים" נמסר. "חמאס נדרש לעמוד בהסכם ולבצע את כלל המאמצים הנדרשים כדי להחזיר את החטופים החללים".

זו הפעם הראשונה שבה משתחרר חלל חטוף מזה 12 ימים, כאשר גופותיהם של 3 חללים חטופים עדיין נותרו כיום בשבי החמאס בעזה: דרור אור, רן גואילי וסותטיסאק רינטלאק. ב-13 בנובמבר חמאס שחרר את גופתו של מני גודארד הי"ד, ומאז לא נערכו שחרורים נוספים.

פרטים נוספים מיד