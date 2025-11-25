תת־אלוף (במיל') עופר וינטר התייחס היום לסערה סביב הפצ"רית וטען כ היא "פעלה ממניעים אידיאולוגיים במטרה לסרס את המפקדים ולהפחיד את הלוחמים"

תת־אלוף (במיל') עופר וינטר התייחס היום (שלישי) לפרשת הפצ"רית לשעבר, האלופה יפעת תומר-ירושלמי, וטען כי היא פעלה "ממניעים אידיאולוגיים במטרה לסרס את המפקדים ולהפחיד את הלוחמים. תאמינו לי ראיתי את זה מקרוב. אין כמעט קצין לוחם שלא היה תחת חקירות".

"זה נראה לכם הגיוני?" הקשה וינטר, "יש פה ניסיון של חבורה שחושבת שהיא ההנהגה המוסרית לחנך את עם ישראל ואת חיילי צה"ל על פי ערכים פרוגרסיביים. הפצ"רית פעלה ממניעים פוליטיים והיא לא פעלה לבד במרחב. הייתה לה רוח גבית מלאה של הפיקוד העליון ושל מערכת המשפט", הוסיף.

עוד באותו נושא בג"צ מקפיא את מינוי השופט בן חמו לחוקר בפרשת הפצ"רית 22:41 | אריה יואלי 11 0 😀 👏