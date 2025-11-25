תת־אלוף (במיל') עופר וינטר התייחס היום (שלישי) לפרשת הפצ"רית לשעבר, האלופה יפעת תומר-ירושלמי, וטען כי היא פעלה "ממניעים אידיאולוגיים במטרה לסרס את המפקדים ולהפחיד את הלוחמים. תאמינו לי ראיתי את זה מקרוב. אין כמעט קצין לוחם שלא היה תחת חקירות".
"זה נראה לכם הגיוני?" הקשה וינטר, "יש פה ניסיון של חבורה שחושבת שהיא ההנהגה המוסרית לחנך את עם ישראל ואת חיילי צה"ל על פי ערכים פרוגרסיביים. הפצ"רית פעלה ממניעים פוליטיים והיא לא פעלה לבד במרחב. הייתה לה רוח גבית מלאה של הפיקוד העליון ושל מערכת המשפט", הוסיף.
עוד הדגיש וינטר: "אסור להוריד את האירוע הזה מסדר היום, וצריך להמשיך ולנקות את צה"ל ואת כל המערכות מהתפיסה שאומרת שהמשפט שולט בהכול ומחנך את הלוחמים שלנו. במלחמה צריך להיות אגרוף אחד מול האויב ולא לפרק את צה"ל מבפנים. הצדקנות והטהרנות מחרבת אותנו".
כן, היא פעלה כך כי טיטאו את מה שהם עשו וזה היה צו מצפונה. כל שני וחמישי יש הדלפות בממשלה הזו - אפילו ח"כ סעדה כבר הודה על כך שהפיץ כמה פעמים. אין הצדקה על השקר לבג"צ, אבל באמת... הקואליציה הזו הפכה את ההדלפות לעניין של מה בכך ופתאום הם כועסים שזה לא בסדר שמישהו אחר מפיץ?! הסרחתם!המשך 16:06 25.11.2025
