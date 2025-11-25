אוקראינה קרובה להסכמה עם ארה"ב על הסכם שלום לסיום המלחמה של רוסיה, שיחות השלום צפויות להתקיים באבו-דאבי אם תתממש הסכמה עם רוסיה

באירופה מדווחים כי אחרי דיונים פנימיים והכנסת "תיקונים" אל תוכנית טראמפ, אוקראינה קרובה להסכמה עם ארצות הברית על טיוטת הסכם לסיום המלחמה של רוסיה במדינה. תיתכן פגישת משולשת באבו-דאבי בטווח הזמן הקרוב.

במהלך השבועיים האחרונים, אירופה הייתה כמרקחה בעקבות פרסום טיוטת תוכנית הבית הלבן, לעצירת המלחמה בין רוסיה לאוקראינה וסיומה. רבים ביבשת הזדעזעו מתוכנית "28 הנקודות" של הנשיא טראמפ, ודחקו באוקראינה לא להסכים לתנאים הרבים בה.

אך כעת, לאחר התייעצויות מאחורי הקלעים, גורמים רבים מדווחים על השלמה בצד האוקראיני עם פרטי התוכנית, לאחר עריכת מקצה שיפורים בין הצדדים.

עוד באותו נושא טראמפ על המו"מ עם אוקראינה: "ייתכן שמשהו טוב קורה" 12:52 | אוריאל בארי 0 0 😀 👏

באותו זמן, רוסיה ממשיכה להפציץ את אוקראינה, ודוחפת חיילים רבים אל החזיתות, בניסיון לקבע קווי גבול אופטימליים לקראת השיחות על ההסכם, שקובע שחלק מהגבולות "יוקפאו" בהתאם לקו החזית באותו הזמן.

במהלך הלילה שיגרה רוסיה מטחים כבדים כנגד קייב, ששילבו רחפנים, טילים בליסטיים ופצצות דאייה. במה שנראה כניסיון לדחוק את האוקראינים אל הסכם השלום.